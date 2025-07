Fotonotizia | Gran Galà degli Studenti: istantanee ed emozioni della serata in piazzale Santa Margherita.

(AGENPARL) - Roma, 30 Luglio 2025

(AGENPARL) – Wed 30 July 2025 Fotonotizia | Negli scatti di Irene Berardi, istantanee ed emozioni della

bella serata vissuta ieri sera dalla nostra città in piazzale Santa

Margherita. Grandi protagonisti i giovani ed il mondo della scuola di

Bellaria Igea Marina, per l’edizione 2025 del Gran Galà degli Studenti.

Un momento di condivisione che ha visto premiare 36 tra ragazze e ragazzi

che hanno ottenuto il massimo dei voti al termine del ciclo di studi, ossia

10/10 all’esame di ‘terza media’, 100 o 100 e lode al congedo dalle

superiori. Insieme a loro, un meritato riconoscimento anche a sette studenti

e una classe i quali si sono distinti per azioni di carattere civico: per un

Gran Galà che intende sempre più valorizzare il concetto di merito in una

dimensione solidale, inclusiva e comunitaria.

allegate 7 foto

Dott. Raffaele Rizzuti

______________________________________________________________________________________________

Comune di Bellaria Igea Marina

Ufficio stampa e comunicazione

47814 Bellaria Igea Marina (RN)

http://www.comune.bellaria-igea-marina.rn.it

_____________________________________________________________________________________________________________________________

ATTENZIONE: Questo documento è indirizzato esclusivamente al destinatario.

Tutte le informazioni ivi contenute, compresi eventuali allegati, sono

soggette a riservatezza secondo i termini del D.Lgs. 196/2003 in materia di