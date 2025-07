(AGENPARL) - Roma, 30 Luglio 2025

(AGENPARL) – Wed 30 July 2025 DL IMPRESE, BARCAIUOLO (FDI): CON DECRETO PASSO IN AVANTI PER SUPERAMENTO PAYBACK SU DISPOSITIVI MEDICI

“Con la conversione in legge del decreto sul finanziamento ad attività economiche ed imprese facciamo un deciso passo in avanti sul superamento del payback sui dispositivi medici, una norma iniqua voluta dal governo Renzi e che rappresenta quanto di più sovietico e statalista che quell’esecutivo potesse varare. Parliamo di un comparto di 4500 imprese con 130mila dipendenti che intendiamo tutelare, partendo dall’assunto della sentenza della Consulta che ha sancito che quella del payback è una norma che deve avere un valore meramente temporaneo. Ricordiamo che il payback è lo strumento concepito per controllare lo sforamento della spesa sanitaria che intendiamo in tutti i modi superare”.

Lo dichiara in aula il senatore di Fratelli d’Italia Michele Barcaiuolo.

________________________

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Senato della Repubblica