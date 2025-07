SP12 “Basso Reno” riaperta al km 9+500 nel territorio del Comune di Galliera. Intervento da 200 mila euro con progetto e risorse della Città metropolitana – FOTO

(AGENPARL) - Roma, 29 Luglio 2025

(AGENPARL) – Tue 29 July 2025 comunicato stampa | Bologna, 29 luglio 2025

SP12 “Basso Reno” riaperta al km 9+500 nel territorio del Comune di Galliera

Intervento da 200 mila euro con progetto e risorse della Città metropolitana

Ha riaperto questa mattina la SP 12 “Basso Reno” al km 9+500 nel territorio del Comune di Galliera, dissestata su un fronte di circa 100 metri a causa delle intense precipitazioni di marzo scorso. La strada, chiusa al transito dall’inizio di maggio, è stata riaperta questa mattina, nei tempi previsti. Sono infatti terminati i lavori per il ripristino dell’argine del Canale della Botte, tra Galliera Antica e l’impianto di sollevamento Crevenzosa, svolti dalle ditte aggiudicatarie dell’Accordo quadro di manutenzione stradale della Città metropolitana, che ha sostenuto anche il costo complessivo di 200.000 euro.

I lavori hanno comportato la ricostruzione del corpo e della scarpata stradali, a seguito del cedimento dell’argine del canale di bonifica che ospita la strada provinciale. La ricostruzione ha previsto la posa in opera di massi ciclopici tra la base della scarpata e l’alveo del canale, oltre alla realizzazione di nuovi drenaggi, al fine di migliorare la regimentazione idraulica in quel tratto. La nuova scarpata stradale è stata ricostruita con misto cementato, e la strada è stata infine riasfaltata. Nei prossimi giorni sarà disegnata la segnaletica orizzontale e successivamente sarà posizionato il guardrail.

Soddisfatto Davide Dall’Omo, Sindaco di Zola Predosa a supporto del Sindaco metropolitano per Infrastrutture della viabilità e manutenzione strade: “Con risorse dell’Avanzo di Bilancio della Città metropolitana di Bologna siamo riusciti a finanziare un intervento importante, realizzato nei tempi brevi che avevamo annunciato grazie alle flessibilità data dall’innovativo strumento dall’Accordo quadro. Restituiamo alla comunità di Galliera una fondamentale via di comunicazione”.

[ https://www.cittametropolitana.bo.it/portale/Comunicazione/Comunicati_stampa/SP12_Basso_Reno_riaperta_al_km_9_500 | Leggi il comunicato online e scarica le foto ]

