(AGENPARL) - Roma, 29 Luglio 2025

(AGENPARL) – Tue 29 July 2025 Sanità, Loizzo (Lega): ok Odg per corretto status aziende ospedaliere universitarie

Roma, 29 lug. – “E’ stato approvato un ordine del giorno della Lega al Dl Università per sancire la costituzione delle aziende ospedaliere universitarie applicando il corretto status, come prevede la legge. Significa potenziare un intero sistema che nel nostro Paese garantisce cure, assistenza e salute. Sappiamo che ci sono situazioni pregresse da sanare, perché le norme non sono state regolarmente applicate e ad oggi c’è soltanto una azienda ospedaliero-universitaria che gode del corretto status giuridico, ed è quella di Salerno. Noi vogliamo che questa condizione sia estesa a tutte le altre, sanando di fatto situazioni pregresse frutto di un mancato rispetto delle norme, ed è un bene che l’impegno del Governo vada in questo senso. Le relazioni tra il sistema sanitario nazionale e le università sono fondamentali per garantire il pieno funzionamento del settore grazie al prezioso apporto degli specializzandi. Crediamo che garantire una giusta esistenza giuridica, come noi chiediamo in questo testo, sia l’unico modo per garantire che la convivenza tra SSN e Università risulti pienamente efficace”.

Lo dichiara la deputata della Lega e capogruppo in Commissione Affari Sociali Simona Loizzo, firmataria dell’Odg al Dl Università in materia di aziende ospedaliero-universitarie.

Ufficio stampa Lega Camera