Ponte Stretto. Ferrante (Mit), Bene ok Cda a ultimi documenti, opera al rush finale

“Con l’approvazione degli ultimi documenti da parte del Cda della società Stretto di Messina, il progetto del Ponte attende solo il via libera del Cipess per passare alla fase realizzativa. La madre delle grandi opere, simbolo della modernizzazione del nostro Paese, è ormai al rush finale: non sarà solo un’infrastruttura di alta ingegneria, ma un ponte verso lo sviluppo, verso la competitività e la modernizzazione del Paese. Grazie alla lungimiranza del Presidente Silvio Berlusconi, che ha promosso il progetto scelto come attuale base per l’opera, l’Italia realizzerà un’infrastruttura all’avanguardia, simbolo della nostra capacità di affrontare a testa alta le sfide del futuro”. Lo dichiara il Sottosegretario di Stato al Mit Tullio Ferrante di Forza Italia.

