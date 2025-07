(AGENPARL) - Roma, 29 Luglio 2025

(AGENPARL) – Tue 29 July 2025 Pnrr, Ricchiuti (FdI): da Italia passo decisivo nell’attuazione

“L’Italia compie un passo decisivo nell’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR): è stato speso oltre il 40% delle risorse disponibili, un netto miglioramento rispetto al 33% registrato alla fine del 2024. Domani sarà versata la settima tranche di fondi europei, segno che il nostro Paese ha raggiunto tutti gli obiettivi concordati con Bruxelles. Questo risultato è frutto di una gestione seria e responsabile da parte del governo guidato da Giorgia Meloni, con il contributo decisivo di Fratelli d’Italia, che ha puntato su trasparenza, efficienza e visione strategica. Il PNRR non è solo un piano di spesa: è uno strumento concreto per modernizzare l’Italia e creare lavoro. Secondo i dati aggiornati, il piano ha già generato decine di migliaia di nuovi posti di lavoro, in particolare nei settori delle costruzioni, della digitalizzazione, della transizione ecologica e dei servizi pubblici. Questi numeri confermano che il piano sta rafforzando il mercato del lavoro, rendendolo più dinamico, inclusivo e orientato al futuro. Le critiche della sinistra si confermano strumentali e prive di fondamento. Il governo Meloni ha dimostrato che rivedere il piano era non solo possibile, ma utile, smentendo chi parlava di fallimento e paventava la perdita dei fondi. In un momento difficile per l’economia globale, l’Italia si distingue per serietà, affidabilità e capacità di realizzare ciò che promette, rafforzando la fiducia in Europa e nel mondo”.

Lo dichiara il vice responsabile nazionale del Dipartimento Imprese e mondi produttivi di Fratelli d’Italia, Lino Ricchiuti.

