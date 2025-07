(AGENPARL) - Roma, 29 Luglio 2025

(AGENPARL) – Tue 29 July 2025 INFRASTRUTTURE: FERRANTE, “MANUTENZIONE STRADALE PRIORITÀ STRATEGICA PER SICUREZZA E CRESCITA DEL PAESE”

“La manutenzione è un presupposto indispensabile per la sicurezza della circolazione e per la crescita complessiva del Paese”, e “il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è costantemente impegnato a garantire la funzionalità di tutte le strade, da quelle statali a quelle comunali”. Lo ha detto il Sottosegretario alle Infrastrutture e Trasporti, Tullio Ferrante, rispondendo ad una interrogazione in Commissione Trasporti della Camera. Ferrante ha sottolineato che il contributo statale alla manutenzione della rete provinciale e metropolitana è regolato da “molteplici programmi di finanziamento, per oltre 7 miliardi di euro nel periodo 2018-2029. Con il decreto infrastrutture sono stati garantiti ulteriori 1 miliardo e 60 milioni di euro, che saranno ripartiti con apposito decreto MIT da adottarsi entro il 15 agosto 2025. Nel nuovo decreto non sarà prevista l’autorizzazione dei programmi da parte del MIT, proprio per agevolare e velocizzare l’utilizzo delle risorse”. Il Sottosegretario ha evidenziato che i criteri di riparto sono “basati su indici oggettivi e condivisi con le associazioni degli enti locali, per garantire equità, trasparenza e coerenza con le esigenze territoriali”. Tra questi: l’estensione della rete provinciale (78%), il tasso di incidentalità (10%) e la vulnerabilità a dissesto idrogeologico (12%). Ferrante ha inoltre annunciato che “il decreto infrastrutture prevede un incremento di 10 milioni di euro per il 2026 del Fondo investimenti stradali nei piccoli comuni”, per finanziare “interventi urgenti di messa in sicurezza di tratti stradali, ponti e viadotti comunali”. Quanto alla rete nazionale, “il Contratto di Programma MIT-ANAS è lo strumento operativo essenziale per la pianificazione e l’attuazione degli investimenti”, e “l’aggiornamento 2025, approvato dal CIPESS il 25 giugno, prevede la contrattualizzazione di oltre 2 miliardi di euro, di cui il 48% destinato alla manutenzione. La quota destinata alla manutenzione, pari a circa un miliardo – ha concluso il Sottosegretario – conferma l’impegno del Governo nel garantire livelli crescenti di sicurezza, efficienza e resilienza infrastrutturale, valorizzando il patrimonio viario esistente attraverso interventi puntuali e diffusi su tutto il territorio”.

