(AGENPARL) – Tue 29 July 2025 Fisco, Romeo (Lega): rivedere Pnrr per sostenere imprese

Roma, 29 lug. – “Ok all’ordine del giorno della Lega al dl fiscale per rivedere il Pnrr in favore delle imprese. Alla luce della necessità da parte dell’Unione europea di sostenere i comparti produttivi maggiormente colpiti dai dazi, riteniamo necessario reindirizzare le risorse non spese del Pnrr per destinarle alle aziende. Ci sembra un’idea di buonsenso, visto il contesto attuale, adeguare gli investimenti che rischiano di non trovare completa realizzazione entro il termine previsto dal Piano su misure destinate al sostegno e al rilancio del sistema imprenditoriale italiano”.

Così Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega al Senato.

