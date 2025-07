(AGENPARL) - Roma, 29 Luglio 2025

(AGENPARL) – Tue 29 July 2025 Dl Sport, Cavandoli (Lega): rispettiamo impegni presi, Milano – Cortina e America’s Cup opportunità per Italia

Roma, 29 lug. – “Il decreto Sport è uno strumento essenziale per l’organizzazione e il corretto svolgimento delle manifestazioni internazionali che per il nostro Paese rappresentano una vetrina importante a livello mondiale. L’ok dell’Aula oggi rappresenta un’assunzione di responsabilità rispetto agli impegni presi dall’Italia con la candidatura all’organizzazione dei XXV Giochi olimpici invernali e XIV Giochi paralimpici invernali Milano Cortina 2026. A questo si aggiunge uno stanziamento pubblico di 3,1 miliardi di euro, annunciato la scorsa settimana dal Mit e fortemente voluto dal ministro Matteo Salvini, per impianti sportivi, strutture e infrastrutture funzionali agli eventi olimpici del prossimo anno. Inoltre, il decreto interviene anche sull’organizzazione della 38esima edizione dell’America’s Cup – Napoli 2027 e di altri eventi sportivi, come la XX Edizione dei Giochi del Mediterraneo – Taranto 2026 e le Finali ATP: per l’Italia saranno delle grandi opportunità per mostrare e promuovere al mondo le eccellenze del nostro Paese e dello sport”.

Lo dichiara la deputata della Lega Laura Cavandoli.