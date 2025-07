(AGENPARL) - Roma, 28 Luglio 2025

(AGENPARL) – Mon 28 July 2025 Università: M.Occhiuto (FI), riforma Medicina premia merito, finalmente esami e non test

“Confondere esami universitari con test di ingresso, come fa il Pd, significa non riconoscere il valore dell’università italiana e del lavoro fatto per garantire una riforma che apre le porte agli studenti senza respingerli con dei quiz”. Così il senatore di Forza Italia Mario Occhiuto. “Il semestre aperto avviato dal ministro Bernini consente a quasi 65mila studenti di formarsi in Università, non con costosi corsi privati. È un passo avanti verso un sistema più equo, che premia l’impegno e consente a tutti di mettersi alla prova con reali contenuti formativi. Quella di Medicina è una riforma giusta, un accesso a Medicina più trasparente e meritocratico”, conclude.