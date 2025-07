(AGENPARL) - Roma, 28 Luglio 2025

(AGENPARL) – Mon 28 July 2025 STRAGE BOLOGNA, LISEI (FDI): BOLOGNESI E’ UN PROFESSIONISTA DELL’INSULTO

“Da bolognese non permetto al signor Paolo Bolognesi di usare parole come quelle che ha proferito sul Presidente del Consiglio. Il fatto che non abbia avuto tutti i soldi che voleva per la sua associazione non lo giustifica minimamente nelle aggressioni e infamie che vomita alla costante ricerca di visibilità personale. Il rispetto dovuto per le vittime e i loro parenti non può essere confuso con un salvacondotto a dire qualsiasi infamia e stupidaggine che passa per la sua testa. Un professionista dell’insulto e della polemica oggi preoccupato di come impiegare il tempo libero non è un problema dell’umanità, ma solo suo”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Marco Lisei.

________________________

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Senato della Repubblica