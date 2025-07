(AGENPARL) - Roma, 28 Luglio 2025

(AGENPARL) – Mon 28 July 2025 SEN. CALDEROLI (LEGA) – AGGRESSIONE ANTISEMITA. SI STA SUPERANDO UN LIMITE

MOLTO PERICOLOSO IN QUESTA DERIVA

28 LUG – Purtroppo, come era facile prevedere, l’inquietante deriva

antisemita in corso a Milano da mesi, deriva di cui c’erano ripetuti segni

evidenti – dalle continue minacce e offese rivolte a Liliana Segre o a Sami

Modiano, dai murales con i loro volti deturpati alle continue

manifestazioni di piazza con bandiere israeliane strappate o bruciate – è

sfociata inevitabilmente in un’ aggressione razzista, la prima, temo.

Gli inquirenti stanno facendo luce su quanto accaduto all’autogrill di

Lainate, se si sia trattato di minacce e offese verbali, e sarebbe comunque

gravissimo, o se davvero il turista francese di religione ebraica sia stato

anche picchiato, come dichiarato dai suoi familiari, e in questo caso

auspico che gli aggressori, ripresi dal video del turista, siano perseguiti

come impone il nostro codice penale.

In ogni caso siamo arrivati, come era prevedibile, alla ‘caccia all’ebreo’,

indiscriminatamente, come se il singolo cittadino debba rispondere delle

azioni militari decise dal Governo israeliano.

E’ inquietante vedere chi urla ‘assassino’ ad un padre con un bimbo di sei

anni colpevole solo di indossare una kefiah: si sta passando il limite.

Ed è un limite molto pericoloso.

Lo dichiara il sen. Roberto Calderoli

Fabrizio Carcano

Portavoce sen. Calderoli