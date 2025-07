Scuola: Sasso (Lega), da presidente Mollicone piena trasparenza su ddl consenso informato. Da sinistra solo ostruzionismo ideologico

(AGENPARL) - Roma, 28 Luglio 2025

(AGENPARL) – Mon 28 July 2025 Scuola: Sasso (Lega), da presidente Mollicone piena trasparenza su ddl consenso informato. Da sinistra solo ostruzionismo ideologicoRoma, 28 lug. – “Federico Mollicone, Presidente della Commissione Cultura della Camera dei Deputati, ha agito in piena trasparenza: ha dato più di una settimana di tempo alle opposizioni per presentare gli emendamenti sul disegno di legge sul consenso informato nelle scuole, altro che ‘scadenza lampo’. E non solo: nelle ultime settimane sono state effettuate decine di audizioni tra associazioni, esperti e rappresentanti della comunità scolastica. Altro che blitz. Le proteste di Ps, M5S e Avs sono solo ostruzionismo ideologico. La verità è che non vogliono che siano le famiglie a decidere se i propri figli debbano partecipare o meno a incontri su sessualità o identità di genere, in passato spesso organizzati da attivisti LGBT di sinistra. Tra l’altro, mentono sapendo di mentire, perché il provvedimento non vieta nulla, ma chiede il consenso informato delle famiglie. La Lega difende con forza l’articolo 30 della Costituzione, che dice chiaramente che è compito dei genitori ‘mantenere, istruire ed educare i figl’. Lasciamo ai bambini il diritto di essere bambini e se Pd, M5S e Ava ci tengono così tanto ai corsi per bimbi di 6 anni con drag queen e trans, se li organizzino a casa loro e non in classe. Fermeremo l’ideologia gender nelle scuole”.Così il deputato della Lega Rossano Sasso, capogruppo commissione Cultura, Scienza e Istruzione e relatore del DDL Valditara sul consenso informato. Ufficio Stampa Lega Camera