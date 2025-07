(AGENPARL) - Roma, 28 Luglio 2025

Rai. FdI: contro tg1 dal M5S palese tentativo di mistificazione

“Sono sorprendenti e surreali le dichiarazioni degli esponenti del M5S nella Commissione Vigilanza con cui hanno pesantemente criticato, se non offeso, il Tg1 e i giornalisti della redazione Esteri che hanno realizzato il servizio sulle tonnellate di cibo ammassate e non ritirate alle porte di Gaza. Siamo di fronte a un palese tentativo di mistificazione. Nessuna distorsione dell’informazione su Gaza, ma il racconto di quanto sta accadendo. Fatti documentati con serietà e rispetto della verità, quella che i Cinquestelle non vogliono riconoscere per continuare nel loro quotidiano sciacallaggio finalizzato a recuperare qualche punto percentuale, che poi visti i magri risultati è tutta fatica sprecata. Al Tg1 ed ai giornalisti della redazione Esteri vada piena solidarietà per questo gratuito e strumentale attacco alla libera informazione”.

Lo dichiarano i componenti di Fratelli d’Italia della Commissione Vigilanza Rai.

