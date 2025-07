PD: domani Elly Schlein a Valle del Marro-Libera Terra, in Calabria

(AGENPARL) - Roma, 28 Luglio 2025

Domani, martedì 29 luglio, la segretaria del Partito Democratico Elly

Schlein sarà in visita alla cooperativa Valle del Marro – Libera Terra.

Alle 15.45 visiterà i terreni confiscati in Contrada Baronello, a

Castellace (frazione di Oppido Mamertina), e alle 16.30 si recherà nella

sede della cooperativa a Polistena.

La visita arriva a pochi giorni dai gravi atti incendiari che hanno colpito

i terreni della cooperativa, in segno di solidarietà e sostegno concreto

alle realtà che ogni giorno si oppongono alla criminalità con il lavoro e

l’impegno civile.

Elly Schlein sarà accompagnata dal segretario regionale del Partito

Democratico della Calabria, Nicola Irto.

Roma, 28 luglio 2025

