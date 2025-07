Mezzogiorno: Guerra (PD), dove sono meriti governo per crescita occupazione?

(AGENPARL) - Roma, 28 Luglio 2025

Dichiarazione di Maria Cecilia Guerra, responsabile Lavoro nella segreteria

del Partito Democratico

Anche oggi un coro di cantori di Fratelli d’Italia cita i grandi meriti del

governo Meloni nell’aver determinato una crescita dell’occupazione al Sud

maggiore rispetto al resto del paese. Il 2,2% al sud rispetto alla media

dell’1,6% nazionale.

Il dato si riferisce al 2024 ed è stato già presentato dalla Svimez a

giugno. La Svimez ha spiegato come i migliori risultati occupazionali al

Sud siano stati trainati dall’edilizia, prima sostenuta dal superbonus, e

quindi dagli investimenti privati, ed ora dagli investimenti pubblici del

Pnrr, con una buona capacità di realizzazione da parte delle

amministrazioni locali. Non è chiaro quindi quali siano i meriti specifici

delle politiche del governo Meloni.

Roma, 28 luglio 2025

