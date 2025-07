(AGENPARL) - Roma, 28 Luglio 2025

(AGENPARL) – Mon 28 July 2025 Istat, Matera (FdI): al Sud crescita occupazione sostenuta grazie a governo Meloni

“L’Istat certifica un altro importante successo delle politiche del governo Meloni: Pil e occupazione nel Mezzogiorno crescono sensibilmente. In termini occupazionali il Sud registra una crescita sostenuta, con un incremento del 2,2%. In media in Italia l’occupazione è salita dell’1,6%. La crescita del Sud è trainata dal settore delle costruzioni con il valore aggiunto in questo settore che cresce del 4,1% (+1,2% in Italia in media) e l’occupazione del 6,9% (+3,8% in media in Italia). Anche il settore dei Servizi finanziari, immobiliari e professionali, con un aumento del valore aggiunto pari al 2%, ha contribuito alla positiva dinamica economica osservata nel Mezzogiorno. Si tratta di un segnale incoraggiante per la crescita e lo sviluppo del Sud che punta a sfruttare al meglio le opportunità messe in campo dal nostro esecutivo per attrarre investimenti e generare occupazione”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Domenico Matera.

