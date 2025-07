(AGENPARL) - Roma, 28 Luglio 2025

Istat, Della Porta (FdI): boom di occupati al Sud è successo governo Meloni

“Le notizie diffuse oggi dall’Istat certificano un boom di occupazione per il Sud d’Italia. Il Mezzogiorno registra un incremento del 2,2%. In media in Italia l’occupazione è salita dell’1,6%. A trainare la crescita è il settore delle costruzioni il cui valore aggiunto segna un +4,1% e un’occupazione che cresce del 6,9%. Sale anche il settore dei Servizi finanziari, immobiliari e professionali, con un aumento del valore aggiunto pari al 2%. Ogni giorno cerchiamo soluzioni concrete per rispondere al meglio alle esigenze di imprese e famiglie. Agli slogan delle opposizioni preferiamo i passi concreti dell’impegno quotidiano, la strada maestra per avere finalmente un’Italia rinnovata e migliore”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Costanzo Della Porta.

