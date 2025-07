(AGENPARL) - Roma, 28 Luglio 2025

(AGENPARL) – Mon 28 July 2025 Dazi. Bignami (FdI): intesa Ue-Usa va accolta positivamente, evitata guerra commerciale

“L’intesa raggiunta tra Unione europea e Stati Uniti va accolta positivamente. E’ stata scongiurata una rottura diplomatica e quindi una guerra commerciale, che avrebbe avuto ricadute negative sia per le famiglie e sia per le imprese italiane. Questo è l’aspetto più importante da rilevare. E’ chiaro che nel merito, al momento, i dazi non possono essere valutati se non alla luce degli effetti reali ed al termine della contrattazione sulle eventuali esenzioni. Soltanto allora sarà possibile prevedere eventuali interventi corretti di potenziali distorsioni del mercato a nostro svantaggio”.

Lo dichiara il capogruppo dei deputati di Fratelli d’Italia, Galeazzo Bignami.

Dario Caselli