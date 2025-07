Roma, Matone (Lega): Gualtieri in silenzio, non ha nulla da dire?

(AGENPARL) - Roma, 27 Luglio 2025

Roma, 27 lug. – Matone (Lega): Gualtieri in silenzio, non ha nulla da dire?

Roma, 27 lug. – “Assordante silenzio di Gualtieri sui manifesti censurati: non ha nulla da dire? È d’accordo con i suoi uffici? La Lega è pronta a manifestare fuori dal Campidoglio, a difesa della libertà di espressione tutelata perfino dall’articolo 21 della Costituzione”.

Lo dichiara il deputato della Lega ed ex magistrato Simonetta Matone.

