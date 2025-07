(AGENPARL) - Roma, 27 Luglio 2025

(AGENPARL) – Sun 27 July 2025 No Tav, Molinari (Lega): violenti siano puniti severamente, grazie a Lega norma c’è

Roma, 27 lug. – “Chi dà sfogo alla propria rabbia con azioni violente che non trovano alcuna giustificazione, contro i cantieri dello Stato, contro la modernità, contro un’opera strategica per tutti i cittadini, contro le Forze dell’Ordine che tutelano la nostra incolumità, deve essere assicurato alla giustizia e punito severamente. Adesso le norme ci sono. E sono quelle contenute nel decreto Sicurezza, che la Lega ha fortemente voluto proprio per tutelare il Paese da piazze che nulla hanno a che vedere con la libera manifestazione del pensiero. Un conto è esprimere in maniera pacifica il proprio dissenso, un altro è trovare il pretesto per devastare e innescare scontri con donne e uomini in divisa senza alcun motivo valido e in maniera assolutamente illegale. Questi delinquenti non possono e non devono restare impuniti”.

Lo dichiara il capogruppo della Lega alla Camera Riccardo Molinari.

