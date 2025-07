(AGENPARL) - Roma, 27 Luglio 2025

(AGENPARL) – Sun 27 July 2025 Assalto chiesa cattolica Congo, Zoffili (Lega): “Preghiamo per vittime strage, combattere terrorismo islamico priorità internazionale”

Roma, 27 lug. – “Preghiamo commossi per le oltre 40 vittime barbaramente trucidate da assassini estremisti islamici nella chiesa cattolica e nel paese di Komanda, in Congo. Quanto successo è inaccettabile: come Vice Presidente dell’Assemblea parlamentare OSCE rinnovo il mio impegno affinché la lotta al terrorismo islamico e ad ogni forma di estremismo sia una priorità e al centro dei lavori della nostra Organizzazione internazionale”.

Così il deputato della Lega Eugenio Zoffili, Vicepresidente dell’Assemblea parlamentare OSCE.

Ufficio stampa Lega Camera