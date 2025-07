(AGENPARL) - Roma, 27 Luglio 2025

Agrishow a Padova. De Carlo (FdI): "Nuova PAC e Fondo Unico Europeo da bocciare. Sicurezza per l'agricoltura solo con il Governo Meloni"

Giornata di chiusura, quella di domenica 27 luglio, per l’edizione 2025 di Agrishow a Padova.

In un appuntamento dedicato al mondo agricolo e a tutte le sue attività e implicazioni a 360° non poteva mancare l’intervento, in apertura di giornata, del senatore di Fratelli d’Italia Luca De Carlo, presidente della IX Commissione Senato – Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare: “La nuova Politica Agricola Comune europea è certamente da bocciare, ma credo che sia ancora più importante concentrarsi sul nuovo Fondo Unico Europeo, che raccoglie le risorse un tempo separate e destinate ad agricoltura, welfare e fondi di coesione: un’idea da bocciare, che per l’agroalimentare italiano può funzionare solo grazie ad un esecutivo attento alle tematiche agricole come il Governo Meloni, che è quello che nella storia repubblicana ha destinato più risorse al settore primario di ogni altro – oltre 12,5 miliardi di euro, l’ultimo appena la settimana scorsa con il ColtivaItalia, ma che con un cambio di governo potrebbe vedere un cambio di interessi, il che comporterebbe una serie riduzione dei fondi destinati al comparto agricolo. La nostra bocciatura al Fondo Unico va quindi nella direzione della tutela degli agricoltori, affinché qualunque sia il governo essi possano continuare a contare su un fondo dedicato alla loro attività; il rischio del Fondo Unico è che senza centrodestra al governo si torni a quelle politiche pseudoambientaliste che hanno denigrato e massacrato l’agricoltura nazionale ed europea negli ultimi anni. Noi vogliamo un’agricoltura che crei lavoro, che produca reddito, che sia in grado di sfamare una popolazione che continua a crescere: produrre di più e meglio è e deve sempre essere il nostro mantra. L’agroalimentare italiano è riconosciuto nel mondo per la sua qualità e per l’altissimo livello di sicurezza alimentare; tutto il centrodestra unito è convinto che continuare su questa strada, difendendo chi lavora e produce, sia l’unica azione possibile”.

Infine, da De Carlo, che ricopre anche il ruolo di coordinatore veneto di Fratelli d’Italia, una battuta sulle elezioni regionali del prossimo autunno: “Sono sicuro che i nostri leader nazionali sapranno fare la miglior scelta possibile: i veneti possono stare tranquilli, continueremo a dare continuità al buonissimo governo del centrodestra che da anni amministra con successo il nostro Veneto”.

