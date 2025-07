Strage sul lavoro a Napoli, Barbera (Prc): ​”Questo sistema uccide, ora serve il reato di omicidio sul lavoro​”

(AGENPARL) - Roma, 26 Luglio 2025

serve il reato di omicidio sul lavoro”

“La notizia riportata in queste ore dagli organi di stampa sul fatto che

due dei tre operai che hanno perso la vita precipitati da un montacarichi

lavoravano “in nero” e operavano senza caschi né cinture di sicurezza,

aggiunge al dolore la rabbia. Queste circostanze che dovranno essere

confermate dall’indagine della Procura di Napoli dimostrano ancora una

volta che questo tipo di disgrazie non sono mai casuali, ma rappresentano

l’esito inevitabile delle politiche di deregolamentazione, dei subappalti

incontrollati e del crescente ricorso al lavoro irregolare”. Lo dichiara

Giovanni Barbera, membro della Direzione nazionale di Rifondazione

Comunista…

“Per questo motivo rilanciamo – continua Barbera – la proposta di

inserire nel nostro ordinamento il reato specifico di omicidio sul lavoro.

Nessuna complicità normativa a tutela del profitto può continuare a

tollerare morti come queste. Chi consente o favorisce condizioni di rischio

mortale sul lavoro deve rispondere di un crimine grave”.

“Chiediamo – conclude Barbera – che il governo e il Parlamento rispondano

immediatamente: va introdotta la responsabilità penale specifica per chi,

per risparmio, cinismo o negligenza grave, mette in pericolo la vita dei

lavoratori. Serve inoltre il rafforzamento degli istituti di vigilanza, il

blocco effettivo dei subappalti a catena e l’introduzione di norme che

colpiscano duramente chi sfrutta il lavoro nero.Non basta più solo

protestare o chiedere indagini”.