(AGENPARL) - Roma, 26 Luglio 2025

(AGENPARL) – Sat 26 July 2025 ROSSO (FI): “INACCETTABILE ATTACCO CONTRO I CANTIERI TAV E LE FORZE

DELL’ORDINE”

«Quanto accaduto oggi in Valle di Susa è di una gravità estrema – dichiara

il senatore Roberto Rosso, vicecapogruppo di Forza Italia al Senato e

vicesegretario regionale del partito in Piemonte –. Mezzi dati alle fiamme,

lavoratori costretti ad abbandonare il cantiere sotto attacco, container

incendiati, forze dell’ordine bersagliate con pietre e bombe carta: uno

scenario indegno di un Paese civile».

«Dietro la protesta No Tav si nasconde da anni un’attività sistematica di

sabotaggio, portata avanti da frange violente che non hanno nulla a che

fare con il dissenso democratico. Oggi, con l’occupazione dell’autostrada

Torino-Bardonecchia e gli assalti ai cantieri Tav, si è superato ogni

limite».

«La nostra solidarietà va innanzitutto ai lavoratori e agli agenti colpiti

da questa ennesima escalation di odio. Per Forza Italia la legalità viene

prima di tutto: chi aggredisce lo Stato e ostacola un’opera strategica come

la Torino-Lione va perseguito con la massima severità. È il momento di

agire con fermezza» conclude il senatore azzurro.