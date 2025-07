(AGENPARL) - Roma, 26 Luglio 2025

(AGENPARL) – Sat 26 July 2025 No Tav; Ronzulli (FI): violenti sono delinquenti, nemici dello Stato e del progresso

“Chi usa la violenza per imporre le proprie idee e mantenere l’Italia ancorata al medioevo, non è un attivista: è un delinquente, un nemico dello Stato e del progresso. Voglio esprimere la massima solidarietà agli agenti di polizia aggrediti dai ‘no Tav’. È ora di dire basta all’ambiguità e pretendere una presa di posizione netta anche da quella sinistra che trova sempre un modo di giustificare chi mette a ferro e fuoco città, strade e autostrade. Non c’è causa che legittimi l’odio e l’intimidazione. Chi semina scontro, troverà la ferma risposta dello Stato”. Così, la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato, Licia Ronzulli.