Roma, 26 Luglio 2025

Gaza. Speranzon (FdI): dopo sciacallaggio Conte ecco Di Battista. Per vendere biglietti suo spettacolo

“Dopo lo sciacallaggio di Conte, arriva quello di Di Battista e si scende ancora più in basso: usare la tragedia palestinese per vendere i biglietti del suo spettacolo. Pensavamo di aver visto tutto eppure i grillini continuano a stupirci. In negativo”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Raffaele Speranzon, vicepresidente vicario del gruppo.

