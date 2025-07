(AGENPARL) - Roma, 26 Luglio 2025

(AGENPARL) – Sat 26 July 2025 Fisco, Liris (FdI): economia Italia accelera, crescono entrate Stato per 13,8 miliardi

“Nel 2025 il bilancio dello Stato potrà contare su ben 13,8 miliardi di entrate in più rispetto alle previsioni iniziali. Un vero e proprio miracolo del governo Meloni che potrà così puntare ora verso un’ulteriore riduzione del deficit. Uno slancio che permetterà allo Stato italiano di accelerare e anticipare il ritorno dell’indebitamento netto sotto la soglia di Maastricht in netto anticipo rispetto a quanto preventivato. E’ il segno di una economia dinamica e in grande salute, e di una gestione seria della finanza pubblica fatta da Giorgetti e Maurizio Leo”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Guido Liris, capogruppo FdI in Commissione Bilancio a Palazzo Madama.

