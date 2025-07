FI: lunedì 28 luglio alle 11 conferenza stampa presentazione tappa conclusiva Stati Generali del Mezzogiorno

(AGENPARL) - Roma, 26 Luglio 2025

Lunedì 28 luglio, alle ore 11, presso la sede del partito, si terrà la conferenza stampa di presentazione della tappa conclusiva degli Stati Generali del Mezzogiorno di Forza Italia, in programma a Reggio Calabria dal 1° al 3 agosto.

Alla conferenza stampa, presieduta dal segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, parteciperanno i capigruppo azzurri di Senato e Camera, rispettivamente Maurizio Gasparri e Paolo Barelli, e Francesco Cannizzaro, responsabile del Dipartimento per il Sud e segretario regionale della Calabria. Durante l’incontro con la stampa, si parlerà dei panel previsti, dei temi al centro dei lavori e degli argomenti che saranno affrontati nel corso dell’evento.

“Le radici del Sud, la forza dell’Italia” è il titolo scelto per questo percorso nazionale, inedito e itinerante, che ha attraversato tutte le regioni del Mezzogiorno con l’obiettivo di rafforzare la presenza del partito sui territori, raccogliere istanze locali e trasformarle in proposte concrete da portare all’attenzione del Governo.

La tappa calabrese segnerà la chiusura del ciclo di incontri, con la partecipazione di ministri, parlamentari, dirigenti e delegazioni da tutta Italia.

