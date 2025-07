(AGENPARL) - Roma, 26 Luglio 2025

(AGENPARL) – Sat 26 July 2025 CONGEDO (FDI): EMILIANO FUORI LUOGO SU GEMMATO. PRIORITA’ SALUTE PAZIENTI

“Sono assolutamente fuori luogo e strumentali le parole utilizzate dal Governatore Emiliano per sottolineare l’assenza del sottosegretario alla salute Gemmato durante l’inaugurazione dell’ospedale di Monopoli-Fasano. Come precisato in una missiva dallo stesso esponente dell’esecutivo, compito del Governo è quello di garantire il diritto alla salute dei cittadini come previsto dalla Costituzione, e non quello di partecipare a passerelle vuote in un nosocomio che al momento non risulta ancora operativo. I cittadini pugliesi attendono risposte concrete dallo Stato e sicuramente l’investimento da parte del ministero della Salute di oltre 84 milioni di euro per il progetto del nuovo ospedale ne sono una prova tangibile. Il ministero continuerà ad impegnarsi per far sì che la struttura sia pronta in tempi brevi per offrire ai pazienti cure ed assistenza adeguate. In questo si misura la serietà dell’azione politica”.

Lo dichiara in una nota il deputato leccese di Fratelli d’Italia Saverio Congedo

