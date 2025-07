(AGENPARL) - Roma, 26 Luglio 2025

ANIMALI, STOP AGLI ABBANDONI: PRIMA ESTATE CON LA LEGGE BRAMBILLA

“Stop agli abbandoni, grazie alla legge Brambilla finalmente pene più severe per chi pensa di andare in vacanza lasciando per strada gli animali: è un atto ripugnante in sé e un reato”. Lo ricorda la deputata di Nm, Michela Vittoria Brambilla, presidente dell’intergruppo parlamentare per i Diritti degli Animali e della Lega italiana per la Difesa degli Animali e dell’Ambiente, autrice della nuova legge sui reati a danno degli animali, che chiede: “Basta con questa vergogna”.