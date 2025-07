(AGENPARL) - Roma, 26 Luglio 2025

(AGENPARL) – Sat 26 July 2025 Ambrogio (FdI): “TAV, stop alle devastazioni degli antagonisti. Con decreto sicurezza risposta ferma contro la criminalità”

“Condanniamo con assoluta fermezza gli atti di violenza avvenuti oggi ai cantieri della TAV in Valle di Susa. Si tratta di un attacco eversivo, orchestrato con l’obiettivo di colpire lo Stato, le sue infrastrutture e la sicurezza collettiva”, dichiara Paola Ambrogio, Senatore di Fratelli d’Italia. “Esprimiamo massima solidarietà e gratitudine alle forze dell’ordine, che hanno affrontato aggressori dediti alla guerriglia urbana e seminare caos. Questi non sono semplici contestatori che esprimono il loro dissenso, ma gruppi strutturati che cercano il conflitto per delegittimare le istituzioni, con un copione che si ripete ormai troppo spesso. Gli attacchi ai cantieri non sono solo un oltraggio allo Stato, ma un danno economico e sociale che ricade su tutti i cittadini e sul territorio della Val di Susa, martoriato da anni di scorribande dei No-TAV.” “È ora di dire basta a questo falso antagonismo – continua Ambrogio – serve una risposta decisa su tutti i fronti: la sicurezza pubblica è un bene non negoziabile, e chi la minaccia deve essere fermato senza esitazioni. Grazie al decreto sicurezza il governo ha messo in campo strumenti efficaci per contrastare questi atti criminali, troppo a lungo tollerati da chi ha chiuso gli occhi di fronte a centri sociali e collettivi che danneggiano l’Italia e i suoi cittadini. Difenderemo lo Stato e la collettività con ogni mezzo necessario”, conclude Ambrogio.

________________________

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Senato della Repubblica