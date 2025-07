(AGENPARL) - Roma, 25 Luglio 2025

(AGENPARL) – Fri 25 July 2025 Time. Pellegrino (FdI): consacrazione del lungimirante e straordinario operato di Meloni

“La copertina del Time dedicata a Giorgia Meloni è la consacrazione del suo lungimirante e straordinario operato in cui emerge come una delle figure più interessanti in Europa. Una presa d’atto del suo ruolo nel Continente e un riconoscimento che segna indubbiamente la carriera politica di una leader che sta cambiando totalmente il volto della nostra Nazione e dell’Europa intera”.

Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia Cinzia Pellegrino, componente della Commissione Politiche per l’Unione Europea

