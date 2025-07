(AGENPARL) - Roma, 25 Luglio 2025

(AGENPARL) – Fri 25 July 2025 Ronzulli (FI): Conte garantista solo quando conviene

“Giustizialisti sempre, tranne quando non conviene. Forcaioli fino a ieri, anche per l’inchiesta milanese sull’urbanistica, Giuseppe Conte e i 5Stelle oggi scoprono il garantismo. E lo fanno nelle Marche. Non perché folgorati sulla via di Damasco, non perché hanno finalmente letto l’articolo 27 della Costituzione sulla presunzione di innocenza, ma perché s’illudono di poter vincere le elezioni in questa regione. Il garantismo, però, è una cosa seria, si pratica sempre e non solo per interessi di bottega. Perché questo si chiama opportunismo”. Così, la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato, Licia Ronzulli.