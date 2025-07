(AGENPARL) - Roma, 25 Luglio 2025

(AGENPARL) – Fri 25 July 2025 Mafia. Sisler (FdI): da Gaspare Mutolo parole assurde e inaccettabili su giudice Giordano

«In un momento drammatico della nostra storia repubblicana, quando a Palermo si combatteva una vera e propria guerra tra lo Stato e la mafia e le strade erano lastricate di sangue, il giudice Alfonso Giordano non si è tirato indietro. Dopo che una decina di magistrati avevano rifiutato di assumere la presidenza della Corte d’Assise per il Maxiprocesso, fu lui ad accettare quell’incarico gravoso, con coraggio, dignità e grande competenza. Proprio quella competenza – dimostrata nei fatti e riconosciuta in modo unanime – viene oggi incredibilmente messa in discussione da Gaspare Mutolo, già appartenente a Cosa Nostra e responsabile di delitti efferatissimi, ospite del podcast di Fedez. Considerazioni assurde e inaccettabili.

Al contrario, la memoria di un servitore dello Stato come Alfonso Giordano andrebbe riscoperta, valorizzata e trasmessa soprattutto ai più giovani, come esempio di rettitudine, impegno e fedeltà alla Repubblica. Alla sua famiglia, ai suoi cari e a tutti coloro che gli hanno voluto bene, rivolgo il mio pensiero e la mia più sincera vicinanza.»

Così in una nota il senatore di Fratelli d’Italia Sandro Sisler, vicepresidente della Commissione Giustizia del Senato della Repubblica e componente della Commissione Parlamentare Antimafia.

