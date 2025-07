(AGENPARL) - Roma, 25 Luglio 2025

(AGENPARL) – Fri 25 July 2025 Gaza. Loperfido (FdI): no a demagogia è momento serietà

“Di fronte a una tragedia umanitaria come quella di Gaza, ci si aspetterebbe serietà, non demagogia.

Il Governo Meloni ha formalmente sospeso l’export di armamenti verso Israele da ottobre 2023, e ogni attività istituzionale si svolge nel pieno rispetto di tale decisione, in modo trasparente e conforme alla legge. Tentare di alimentare sospetti su una prassi tecnica consolidata – come gli incontri bilaterali tra Stati Maggiori (Staff Talks) – è un atto strumentale e scorretto. Su questioni tanto delicate serve rigore, non propaganda. Il Governo ha agito con coerenza e responsabilità: c’è cooperazione, ma non commercio di armi. Chi dice il contrario travisa i fatti e disinforma i cittadini».

Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Emanuele Loperfido.

