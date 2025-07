(AGENPARL) - Roma, 25 Luglio 2025

(AGENPARL) – Fri 25 July 2025 America’s cup. Marcheschi (FdI): Per De Luca e opposizione unico interesse è far parte degli organismi di gestione dell’evento

“Tutto quello che è stato fatto per portare America’s Cup a Napoli è il frutto della collaborazione e della condivisione del Governo con il Comune di Napoli. Non c’è nulla di segreto, piuttosto un’azione portata avanti con riservatezza, come previsto formalmente nel documento preliminare firmato con gli organizzatori nella fase di candidatura e negoziazione. Più che polemizzare in modo piccato, il presidente De Luca avrebbe potuto informarsi sulle procedure e poi esprimere, quantomeno, parole di apprezzamento per questo importante risultato raggiunto. Invece il suo unico interesse e quello dei politici dell’opposizione, sembra riguardare solo la partecipazione negli organi di gestione dell’evento. E non credo serva aggiungere altro”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Paolo Marcheschi, capogruppo in commissione Sport al Senato.

