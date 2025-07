(AGENPARL) - Roma, 24 Luglio 2025

Thu 24 July 2025 Viminale, Barbera(Prc): "Altro che modello, il protocollo con l'Albania è

una vergogna giuridica e politica”

“Le dichiarazioni odierne del Viminale, che definisce il protocollo con

l’Albania un “modello per l’Europa”, sono l’ennesima dimostrazione della

deriva autoritaria e disumanizzante in corso nel nostro Paese. L’accordo

con il governo albanese, che prevede la detenzione di migranti in centri

extraterritoriali sotto giurisdizione italiana ma situati fuori dai confini

nazionali, è una palese violazione del diritto internazionale e della

Costituzione. Altro che modello: si tratta di un precedente pericoloso che

esternalizza la repressione, sospende i diritti e trasforma l’asilo in un

favore discrezionale”. E’ quanto dichiara Giovanni Barbera, membro della

Direzione nazionale di Rifondazione Comunista.

“Siamo sinceramente senza parole – continua Barbera – di fronte a

dichiarazioni tanto ridicole quanto fuori dal mondo. Presentare come un

vanto ciò che nella sostanza è una vergogna giuridica e morale dimostra

quanto l’ideologia securitaria abbia sostituito ogni senso di umanità e

responsabilità istituzionale. Denunciamo con forza questa operazione

propagandistica, che ha il solo scopo di soddisfare le pulsioni securitarie

della destra al governo, nascondendo le persone migranti come fossero un

problema da rimuovere fisicamente. È gravissimo che il Ministero

dell’Interno arrivi a presentare come un esempio virtuoso ciò che è nei

fatti una forma legalizzata di deportazione preventiva”.

“In un’Europa sempre più segnata da egoismi nazionali e logiche di

esclusione – aggiunge Barbera -, serve invece un radicale cambio di rotta.

Chi fugge da guerre, crisi ambientali e povertà deve trovare accoglienza,

non centri di detenzione offshore. Ribadiamo che i diritti non si fermano

ai confini e che il rispetto della dignità umana non può essere subordinato

alle convenienze elettorali del momento”.