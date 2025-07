(AGENPARL) - Roma, 24 Luglio 2025

(AGENPARL) – Thu 24 July 2025 Milano: Ronzulli (FI), cos’accadrà a famiglie indebitate per comprare casa?

“A me, onestamente, interessa poco di come andrà a finire l’inchiesta di Milano per i soggetti coinvolti. Le domande che mi premono sono altre. Cosa accadrà a tutte quelle famiglie che hanno comprato una casa sulla carta e in molti casi si sono indebitate con i mutui, ma non possono entrare nella propria casa, perché magari è ancora in costruzione? E cosa accadrà alle società che stanno costruendo, che hanno già comprato i materiali, e rischiano di fallire? Cosa facciamo di quei palazzi che sono già stati costruiti? Buttiamo giù tutte le case?”. Così a L’Aria che tira, su La7, la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato, Licia Ronzulli.