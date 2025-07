(AGENPARL) - Roma, 24 Luglio 2025

(AGENPARL) – Thu 24 July 2025 Grazzanise, Zinzi (Lega): approvato nostro odg per uso civile aeroporto

Roma, 24 lug. – “E’ stato approvato un mio ordine del giorno al Decreto Sport, in aula alla Camera, con cui il Governo si impegna nuovamente a dare attuazione, nel più breve tempo possibile, a quello che avevamo già chiesto per valorizzare il potenziale utilizzo dell’aeroporto di Grazzanise. Non a caso, il legame tra lo scalo e il provvedimento di cui stiamo discutendo, richiama all’importanza dell’infrastruttura di Grazzanise per la migliore riuscita dei grandi eventi sportivi che si svolgeranno in Campania, a partire dall’America’s Cup, la più antica competizione sportiva internazionale nonché il più famoso trofeo velico al Mondo. Parliamo di uno scalo militare, su cui il ministero della Difesa si era già espresso favorevolmente affinché venisse utilizzato per le attività di traffico civile, ritenute pienamente compatibili con le attuali esigenze dell’aeroporto, e che può supportare e alleggerire le operazioni di Capodichino, che peraltro già gestisce un flusso considerevole di turisti e passeggeri, pericolosamente in aumento del 17% rispetto all’anno precedente. Oggi si rinnova un impegno che stiamo portando avanti da tempo per valorizzare al meglio uno scalo che è destinato a diventare valida alternativa a quello presente nel cuore della Città di Napoli, favorendo il suo pieno inserimento in un sistema aeroportuale campano più ampio e sicuro”.

Lo dichiara il deputato campano della Lega e coordinatore regionale del partito Gianpiero Zinzi.

__________

Ufficio stampa Lega Camera