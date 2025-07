Comunicato stampa Agenzia Entrate – Credito d’imposta formazione giovani imprenditori agricoli

(AGENPARL) - Roma, 24 Luglio 2025

Credito d’imposta formazione giovani imprenditori agricoli

È online il modello da inviare alle Entrate dal 25 agosto al 24 settembre

I giovani agricoltori, che nel 2024 hanno sostenuto spese per la frequenza di specifici corsi

di formazione riguardanti la gestione dell’azienda agricola, possono fruire di un contributo

pari all’80 per cento dell’importo versato. Con il provvedimento di oggi del Direttore

dell’Agenzia delle Entrate è stato approvato il modello di comunicazione, con le relative

istruzioni, che gli interessati devono inviare in via telematica, a partire dal 25 agosto, per

poter beneficiare del contributo.

Il tax credit – Il contributo per la formazione dei giovani agricoltori è pari all’80 per cento

delle spese sostenute nel 2024 fino a un importo massimo di 2.500 euro per ciascun

beneficiario. Il contributo è stato introdotto dalla legge n. 36 del 2024, mentre con il decreto

del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di concerto con il

Ministro dell’economia e delle finanze del 1° aprile 2025 sono stati definiti criteri e modalità

d’attuazione.

I requisiti – Possono richiedere il contributo gli imprenditori agricoli di età superiore a

diciotto e inferiore a quarantuno anni compiuti, che hanno iniziato l’attività a decorrere dalla

data del 1° gennaio 2021. Inoltre, sono ammessi al credito solo i soggetti che svolgono

attività individuate con codice della classificazione ATECO 2025 che inizia con 01. Riguardo

le spese, invece, oltre ai costi sostenuti per corsi di formazione, seminari, conferenze e

coaching, attinenti alla gestione dell’azienda agricola, sono ammissibili anche le spese di

viaggio e soggiorno, fino al 50% delle spese totali agevolabili. Infine, le spese effettuate

devono essere debitamente documentate e pagate tramite conti correnti intestati al

beneficiario con modalità tracciabili.

Come e quando inviare la comunicazione all’Agenzia – La comunicazione, con l’indicazione

sul modello delle spese sostenute e del credito spettante, deve essere inviata alle Entrate

esclusivamente in via telematica, direttamente dal beneficiario oppure tramite un

intermediario incaricato della trasmissione della dichiarazione, a partire dal 25 agosto 2025

e fino al 24 settembre 2025. La trasmissione telematica della comunicazione è effettuata

utilizzando esclusivamente il software denominato “GESTIONE AZIENDA AGRICOLA”. Il

credito d’imposta risultante dalla comunicazione è utilizzabile in compensazione; le

istruzioni per la compilazione dell’F24 saranno oggetto di specifica risoluzione.

Roma, 24 luglio 2025

