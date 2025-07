(AGENPARL) - Roma, 24 Luglio 2025

(AGENPARL) – Thu 24 July 2025 ANALISI INCIDENTALITÀ STRADALE EMILIA-ROMAGNA 2024

Il 2024 ha registrato un lieve calo di mor6, feri6 ed inciden6 stradali rispe:o all’anno precedente

riportando ad un andamento tendenzialmente in linea per il raggiungimento degli obie>vi di

dimezzamento, rispe:o al 2019, dei mor6 e dei feri6 gravi entro il 2030 come previsto dalla

norma6va europea e dal Piano Nazionale della Sicurezza Stradale.

Nel 2024 i mor6 sulle strade emiliano-romagnole sono sta6 273 (- 2,15% rispe:o all’anno

precedente), i feri6 sono sta6 21632, gli inciden6 16758 (con rispe>vamente -0,85% feri6 e -0,30%

rispe:o all’anno precedente). I da6 mostrano, rispe:o al 2019, un deciso calo dei mor6 -22,44% ed

invece solo un lieve calo dei feri6 -3,39% ed un numero pra6camente costante di inciden6 -0,05%.

A livello territoriale, per quanto riguarda il rapporto di mortalità, la provincia dove gli inciden6 hanno

più frequentemente un esito mortale è quella di Ferrara, mentre Rimini ha il rapporto di mortalità

più basso. Considerando i mor6 e i feri6 per numero di inciden6, le strade più pericolose sono quelle

del ferrarese, mentre il bolognese e il riminese sono quelle con l’indice di pericolosità più basso. La

provincia di Bologna, rappresentando l’area più popolosa della regione, registra il maggior numero

di mor6, feri6 ed inciden6, in valore assoluto, ma mostra un trend in ne:o calo rispe:o agli anni

preceden6, sopra:u:o per numero di decessi, che passano in un anno da 77 a 48. L’unica provincia

a far registrare un morto in più rispe:o al 2023 è quella di Piacenza, dove comunque il dato è uguale

a quello del 2019.

procapite di 375 €. La Provincia con il più alto costo sociale procapite risulta quella di Ravenna con

496€.

Se da una parte quasi il doppio degli inciden6 (70%) e dei feri6 (66%) si registrano nelle aree urbane

dall’altra il maggior numero di mor6 si registra invece nelle strade al di fuori dei centri abita6 (159

contro 114).

Nel confronto delle diverse 6pologie di uten6 della strada fra 2019 e 2024 tu:e le categorie segnano

un calo e quella dei conducen6 rimane in assoluto quella con il numero più elevato di mor6 e feri6.

Nel 2024 la Provincia di Modena è stata quella con il più alto numero di pedoni mor6 (10), molto

superiore a quelli di tu:e le altre province.

Considerando il mezzo di trasporto, per la quasi totalità delle 6pologie di veicolo si registra un calo

dei mor6 rispe:o al 2019; solamente i motociclis6, con 58 decessi su motociclo a solo e 11 decessi

su motociclo con passeggero, mantengono esa:amente lo stesso livello del 2019 evidenziando la

necessità di una riflessione sul fenomeno.

Con 221 mor6 contro 52 gli uomini risultano ancora ne:amente più numerosi delle donne e rispe:o

all’età sono gli over75 quelli più presen6 nei da6 rela6vi alla mortalità seppure tu> in calo rispe:o

al 2019.

Per quanto riguarda i feri6 si conferma un numero superiore degli uomini rispe:o alle donne ma qui

la fascia d’età più interessata è quella che va dai 18 ai 23 anni. Sul fronte dei feri6 infine, in par6colare

per gli uomini, si registra un dato in controtendenza rispe:o ai valori del 2019.

La fuoriuscita di strada (e sbandamento) sono la causa del maggior numero di mor6 e con il più alto

rapporto di pericolosità. Lo scontro frontale è invece quello che si colloca al primo posto

rela6vamente al Rapporto di mortalità e al Rapporto di lesività.

Le tre principali cause degli inciden6 stradali che complessivamente valgono oltre il 60% per

inciden6, mor6 e feri6 sono la distrazione, il rispe:o della precedenza e la velocità. Se la distrazione

è la prima causa in valore assoluto per inciden6, mor6 e feri6, la velocità risulta quella con il più alto

Rapporto di Mortalità, Rapporto di Lesività e Rapporto di Pericolosità.

Il numero di inciden6 è sostanzialmente omogeneo dal lunedì al sabato e registra un importante calo

la domenica. Rispe:o agli orari dal lunedì al venerdì i picchi di inciden6 si registrano intorno alle 8 e

poi alle ore 18. Il sabato intorno alle 12 e sempre intorno alle 18. La domenica invece non ha

par6colari picchi se non alle 11 e alle 18. Per quanto riguarda i mor6 tranne una par6colare evidenza

alle 20 della domenica, nelle altre giornate si registrano andamen6 abbastanza uniformi anche se i

tassi di mortalità sono mediamente più eleva6 nelle ore no:urne. Per i feri6 invece i da6 sono

sostanzialmente in linea con quelli degli inciden6.

I da6 elabora6 e valida6 da ISTAT sono sta6 invia6 in gran parte dalle Polizie Locali dei diversi Comuni

della Regione e poi dalle altre Forze dell’Ordine presen6 sul territorio. L’elaborazione è stata curata

dall’Ufficio di Sta6s6ca della Regione Emilia-Romagna che ha in essere un protocollo di

collaborazione con ISTAT. I da6 2024 sono da considerarsi provvisori e sono diffusi in base all’art. 11

(U6lizzo e diffusione) del Protocollo di intesa tra Istat, Ministero dell’Interno, Ministero della Difesa,

Ministero delle Infrastru:ure e dei Traspor6, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome,

Unione delle Province d’Italia, Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, per il coordinamento delle

a>vità ineren6 la rilevazione sta6s6ca sull’incidentalità stradale, a cui la Regione Emilia-Romagna

ha aderito.

Feriti

Incide

Morti

Incident Mort

Feriti

1.041

1.423

1.016

1.263

1.041

1.338

1.076

1.356

1.099

1.418

Provincia di Parma

Provincia di Reggio

nell’Emilia

1.495

2.001

1.269

1.214

1.592

1.427

1.896

1.434

1.853

1.382

1.762

1.731

2.410

1.202

1.599

1.548

1.998

1.690

2.203

1.744

2.308

1.737

2.279

Provincia di Modena

2.631

3.503

1.848

2.349

2.468

3.155

2.614

3.410

2.619

3.425

2.703

3.559

Provincia di Bologna

3.805

5.197

2.633

3.405

3.709

4.865

4.098

5.478

4.069

5.385

3.900

5.149

Provincia di Ferrara

1.129

1.466

1.006

1.292

1.061

1.382

1.111

1.466

1.152

1.459

Provincia di Ravenna

1.620

2.208

1.247

1.593

1.466

1.917

1.687

2.183

1.637

2.137

1.737

2.261

Provincia di Forlì-Cesena

1.615

2.034

1.142

1.469

1.357

1.717

1.447

1.829

1.502

1.881

1.450

1.821

Provincia di Rimini

1.700

2.150

1.147

1.409

1.483

1.819

1.614

1.957

1.617

2.007

1.598

1.924

Regione Emilia-Romagna

16.767

352 22.392 11.693

281 19.618

16.679

311 21.676 16.809

279 21.818 16.758

21.632

Incide

Feriti

Provincia di Piacenza

227 15.093 15.231

Incide

Feriti

Territorio

Feriti

Incide

Feriti

Incide

Inciden9, mor9, feri9, ecc. per provincia e anno

(2019 -2024)

Territorio

IncidenI

Regione Emilia-Romagna

16.767

Rappo

Rapporto rto di Popolazione

FeriI

di lesività pericol residente

osità

media

alità

22.392 2,10

133,55

Regione Emilia-Romagna

11.693

15.093

129,08

Regione Emilia-Romagna

15.231

19.618

128,80

Regione Emilia-Romagna

16.679

21.676

129,96

Regione Emilia-Romagna

16.809

21.818

129,80

Regione Emilia-Romagna

16.758

21.632

129,08

Costo sociale

Costo

sociale

capite

Inc x 100k

residenI

MorI x

residenI

Fer x 100k

residenI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Incidenti, morti e feriti per provincia, comune

capoluogo e anno (2019 – 2024)

Territorio

Incide

Provincia di Piacenza

1.041

di cui comune di Piacenza

Provincia di Parma

Feriti

Incide

1.423

Feriti

1.016

Incide

Feriti

1.263

Incide

1.041

Feriti

1.338

Incide

1.076

Feriti

1.356

Incide

1.099

Feriti

1.418

1.495

2.001

1.269

1.214

1.592

1.427

1.896

1.434

1.853

1.382

1.762

di cui comune di Parma

Provincia di Reggio

nell’Emilia

di cui comune di Reggio

nell’Emilia

1.131

1.731

2.410

1.202

1.599

1.548

1.998

1.690

2.203

1.744

2.308

1.737

2.279

1.102

1.058

1.077

Provincia di Modena

2.631

3.503

1.848

2.349

2.468

3.155

2.614

3.410

2.619

3.425

2.703

3.559

di cui comune di Modena

1.262

1.156

1.260

1.000

1.313

1.014

1.280

3.805

5.197

2.633

3.405

3.709

4.865

4.098

5.478

4.069

5.385

3.900

5.149

1.945

2.500

1.318

1.652

1.919

2.412

2.120

2.700

2.158

2.731

1.946

2.439

1.129

1.466

1.006

1.292

1.061

1.382

1.111

1.466

1.152

1.459

1.620

2.208

1.247

1.593

1.466

1.917

1.687

2.183

1.637

2.137

1.737

2.261

1.022

1.037

1.043

1.615

2.034

1.142

1.469

1.357

1.717

1.447

1.829

1.502

1.881

1.450

1.821

di cui comune di Cesena

di cui comune di Forli’

1.700

2.150

1.147

1.409

1.483

1.819

1.614

1.957

1.617

2.007

1.598

1.924

1.164

1.026

1.062

1.004

1.026

279 21.818 16.758

21.632

Provincia di Bologna

di cui comune di Bologna

Provincia di Ferrara

di cui comune di Ferrara

Provincia di Ravenna

di cui comune di Ravenna

Provincia di Forlì-Cesena

Provincia di Rimini

di cui comune di Rimini

Regione Emilia-Romagna

16.767

352 22.392 11.693

227 15.093 15.231

281 19.618 16.679

311 21.676 16.809

Incidenti, morti, feriti, ecc. per provincia e anno (2019 -2024)

Territorio

Feriti

Rapporto

Rapporto Rapporto di Popolazione

di lesività pericolosità residente

mortalità

media

Costo

sociale

Costo

Inc x

Morti x

Fer x

sociale

residenti residenti residenti

capite

Incidenti

Morti

Provincia di Piacenza

1.041

1.423

136,70

Provincia di Piacenza

1.016

128,28

Provincia di Piacenza

1.263

128,88

Provincia di Piacenza

1.041

1.338

128,53

Provincia di Piacenza

1.076

1.356

126,02

Provincia di Piacenza

1.099

1.418

129,03

Provincia di Parma

1.495

2.001

133,85

Provincia di Parma

1.269

136,60

453.960

Provincia di Parma

1.214

1.592

131,14

Provincia di Parma

1.427

1.896

132,87

Provincia di Parma

1.434

1.853

129,22

Provincia di Parma

1.382

1.762

127,50

Provincia di Reggio nell’Emilia

1.731

2.410

139,23

Provincia di Reggio nell’Emilia

1.202

1.599

133,03

Provincia di Reggio nell’Emilia

1.548

1.998

129,07

Provincia di Reggio nell’Emilia

1.690

2.203

130,36

Provincia di Reggio nell’Emilia

1.744

2.308

132,34

Provincia di Reggio nell’Emilia

1.737

2.279

131,20

Provincia di Modena

2.631

3.503

133,14

Provincia di Modena

1.848

2.349

127,11

Provincia di Modena

2.468

3.155

127,84

Provincia di Modena

2.614

3.410

130,45

Provincia di Modena

2.619

3.425

130,78

Provincia di Modena

2.703

3.559

131,67

Provincia di Bologna

3.805

5.197

136,58

Provincia di Bologna

2.633

3.405

129,32

Provincia di Bologna

3.709

4.865

131,17

Provincia di Bologna

4.098

5.478

133,67

OSSERVATORIO REGIONALE PER L’EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA STRADALE

Provincia di Bologna

4.069

5.385

132,34

Provincia di Bologna

3.900

5.149

132,03

Provincia di Ferrara

1.129

1.466

129,85

Provincia di Ferrara

130,68

344.334

Provincia di Ferrara

1.006

1.292

128,43

Provincia di Ferrara

1.061

1.382

130,25

Provincia di Ferrara

1.111

1.466

131,95

Provincia di Ferrara

1.152

1.459

126,65

Provincia di Ravenna

1.620

2.208

136,30

Provincia di Ravenna

1.247

1.593

127,75

Provincia di Ravenna

1.466

1.917

130,76

Provincia di Ravenna

1.687

2.183

129,40

Provincia di Ravenna

1.637

2.137

130,54

Provincia di Ravenna

1.737

2.261

130,17

Provincia di Forlì-Cesena

1.615

2.034

125,94

Provincia di Forlì-Cesena

1.142

1.469

128,63

Provincia di Forlì-Cesena

1.357

1.717

126,53

Provincia di Forlì-Cesena

1.447

1.829

126,40

Provincia di Forlì-Cesena

1.502

1.881

125,23

Provincia di Forlì-Cesena

1.450

1.821

125,59

Provincia di Rimini

1.700

2.150

126,47

Provincia di Rimini

1.147

1.409

122,84

340.063

Provincia di Rimini

1.483

1.819

122,66

Provincia di Rimini

1.614

1.957

121,25

Provincia di Rimini

1.617

2.007

124,12

Provincia di Rimini

1.598

1.924

120,40

Incidenti, morti, feriti, ecc. per comune capoluogo e anno (2019 -2024)

Rapporto

Rapporto

Rapporto

Popolazione

di lesività

residente

mortalità

pericolosità

media

Costo

sociale

pro capite

Inc x 100k

residenti

Morti x

residenti

Fer x

residenti

104.034

103.695

124,67

103.879

123,52

103.927

124,10

104.194

1.131

129,85

197.430

134,48

198.283

125,04

197.738

127,59

197.841

Parma

123,05

199.948

Parma

121,54

201.780

Reggio nell’Emilia

1.102

136,22

172.448

Reggio nell’Emilia

128,41

172.109

Reggio nell’Emilia

126,16

171.105

Reggio nell’Emilia

125,76

170.621

Reggio nell’Emilia

1.058

131,92

170.998

Reggio nell’Emilia

1.077

128,37

171.839

Modena

1.262

131,32

186.952

Modena

124,89

186.423

Modena

1.156

123,77

185.760

Modena

1.260

127,02

184.704

Modena

1.000

1.313

131,30

183.878

Modena

1.014

1.280

126,23

183.951

Bologna

1.945

2.500

128,53

Bologna

1.318

1.652

125,34

Bologna

1.919

2.412

125,69

Bologna

2.120

2.700

127,36

Capoluoghi di

Provincia

Incidenti

Morti

Feriti

Piacenza

133,70

104.317

Piacenza

123,33

Piacenza

121,80

Piacenza

Piacenza

Piacenza

Parma

Parma

Parma

Parma

Costo

sociale

Bologna

2.158

2.731

126,55

Bologna

1.946

2.439

125,33

Ferrara

117,98

132.471

Ferrara

122,07

132.192

Ferrara

120,68

131.676

Ferrara

128,40

131.188

Ferrara

127,81

130.657

Ferrara

118,91

130.214

Ravenna

1.022

139,81

158.575

Ravenna

130,00

157.744

Ravenna

132,28

157.278

Ravenna

1.037

129,79

157.265

Ravenna

127,24

157.272

Ravenna

1.043

128,29

157.143

Cesena

123,86

97.168

Cesena

127,74

97.079

Cesena

126,04

97.053

Cesena

126,29

96.812

Cesena

123,36

96.598

Cesena

129,38

96.336

Forli’

124,87

118.193

Forli’

126,58

117.832

Forli’

126,27

117.321

Forli’

129,49

117.134

Forli’

122,54

117.250

Forli’

121,73

117.569

Rimini

1.164

124,49

151.385

Rimini

121,80

151.299

Rimini

1.026

121,56

151.013

Rimini

1.062

121,23

151.050

Rimini

1.004

118,54

151.101

Rimini

1.026

120,14

151.102

Incidenti, morti e feriti per categoria della strada e anno (2019 – 2024)

– valori assoluti

Incidenti i

Feriti

Incide

Feriti

Incide

Feriti

Incide

Feriti

Incide

Feriti

Incide

Feriti

Strada urbana

10.189

103 12.608

6.737

8.171

9.156

93 11.050 10.100

90 12.229 10.256

85 12.373 10.097

80 12.130

Provinciale entro l’abitato

1.380

1.906

1.129

1.506

1.000

1.320

1.079

1.436

1.076

1.394

1.309

143 15.190

8.136

Statale entro l’abitato

Totale nell’abitato

Comunale extraurbana

Provinciale

12.020

108 10.055 10.690

123 13.107 11.800

127 14.503 11.945

118 14.645 11.720

114 14.278

1.081

1.127

1.252

1.256

1.134

2.097

3.067

1.620

2.280

1.623

2.260

1.654

2.310

1.652

2.317

1.894

2.650

Statale

1.443

1.199

1.748

1.371

2.019

1.334

1.946

1.281

1.893

Autostrada

1.532

1.292

1.527

1.579

1.570

Altra strada

4.747

7.202

3.557

5.038

4.541

6.511

4.879

7.173

4.864

7.173

5.038

7.354

16.767

352 22.392 11.693

Totale fuori abitato

Totale complessivo

227 15.093 15.231

281 19.618 16.679

311 21.676 16.809

279 21.818 16.758

273 21.632

Incidenti, morti e feriti per categoria della strada e anno (2019 – 2024) – peso

percentuale

Incide

Morti Feriti

Incide

Morti Feriti

Incide

Morti Feriti

Incide

Morti Feriti

Incide

Morti Feriti

Incide

Morti Feriti

Strada urbana

Provinciale entro l’abitato

Statale entro l’abitato

Comunale extraurbana

Provinciale

Statale

Autostrada

Altra strada

Totale nell’abitato

Totale fuori abitato

Totale complessivo

Incidenti, morti, feriti, RM, RL e RP per categoria della strada e provincia – 2024 – valori assoluti

Incidenti

Provincia di Piacenza

118,01

Provinciale entro l’abitato

126,19

Statale entro l’abitato

125,45

Comunale extraurbana

123,33

Provinciale

127,85

Statale

150,45

Autostrada

180,41

Altra strada

116,67

1.099

1.418

129,03

Strada urbana

119,02

Provinciale entro l’abitato

121,62

Statale entro l’abitato

124,00

Comunale extraurbana

136,84

Provinciale

141,48

Statale

134,62

Autostrada

165,17

Altra strada

108,70

1.382

1.762

127,50

1.048

1.274

121,56

Provinciale entro l’abitato

130,28

Statale entro l’abitato

141,77

Comunale extraurbana

151,52

Provinciale

140,96

Statale

158,24

Autostrada

178,13

Altra strada

122,22

1.737

2.279

131,20

1.692

2.107

124,53

Provinciale entro l’abitato

128,49

Statale entro l’abitato

135,06

Strada urbana

Provincia di Reggio nell’Emilia Totale

Provincia di Modena

Provincia di Parma Totale

Provincia di Reggio nell’Emilia

Feriti

Provincia di Piacenza Totale

Provincia di Parma

Morti

Strada urbana

Strada urbana

Comunale extraurbana

133,52

Provinciale

146,76

Statale

152,15

Autostrada

184,88

Altra strada

108,70

2.703

3.559

131,67

2.503

3.025

120,85

Provinciale entro l’abitato

142,95

Statale entro l’abitato

156,25

Comunale extraurbana

134,85

Provinciale

148,37

Statale

156,41

Autostrada

165,63

3.900

5.149

132,03

Strada urbana

115,52

Provinciale entro l’abitato

123,33

Statale entro l’abitato

137,93

Comunale extraurbana

122,45

Provinciale

141,99

Statale

157,14

Autostrada

162,50

Altra strada

100,00

1.152

1.459

126,65

Strada urbana

1.078

118,72

Provinciale entro l’abitato

140,96

Statale entro l’abitato

130,43

Comunale extraurbana

134,19

Provinciale

134,77

Statale

160,54

Autostrada

164,29

Altra strada

125,00

1.737

2.261

130,17

Provincia di Modena Totale

Provincia di Bologna

Strada urbana

Provincia di Bologna Totale

Provincia di Ferrara

Provincia di Ferrara Totale

Provincia di Ravenna

Provincia di Ravenna Totale

Provincia di Forlì-Cesena

Strada urbana

1.041

119,52

Provinciale entro l’abitato

138,46

Statale entro l’abitato

117,81

Comunale extraurbana

125,45

Provinciale

133,33

Statale

133,10

Autostrada

177,36

Altra strada

106,67

1.450

1.821

125,59

1.086

1.266

116,57

Provinciale entro l’abitato

113,40

Statale entro l’abitato

130,56

Comunale extraurbana

138,30

Provinciale

128,42

Statale

127,69

Autostrada

162,07

Altra strada

116,67

1.598

1.924

120,40

Provincia di Forlì-Cesena Totale

Provincia di Rimini

Strada urbana

Provincia di Rimini Totale

Regione Emilia-Romagna

Strada urbana

10.097

12.130

120,13

Provinciale entro l’abitato

1.309

131,29

Statale entro l’abitato

134,03

Comunale extraurbana

1.134

134,36

Provinciale

1.894

2.650

139,92

Statale

1.281

1.893

147,78

Autostrada

1.570

170,10

Altra strada

111,46

16.758

21.632

129,08

Totale complessivo

Morti e Feriti per tipologia utente della strada e anno (2019 – 2024)

Morti

Feriti

Morti

Feriti

Morti

Feriti

Morti

Feriti

Morti

Feriti

Morti

Feriti

Conducenti

16.119

11.286

14.710

15.882

15.949

15.891

Trasportati

4.392

2.626

3.392

3.986

4.089

3.900

Pedoni

1.675

1.092

1.369

1.664

1.624

1.687

Altri

22.392

15.093

19.618

21.676

21.818

21.632

Totale complessivo

Morti e Feriti per tipologia utente della strada e provincia – 2024

Morti

Conducenti Trasportati

Feriti

Pedoni

Altri

Totale

Conducenti Trasportati

Pedoni

Altri

Totale

Provincia di Bologna

3.654

5.149

Provincia di Ferrara

1.126

1.459

Provincia di Forlì-Cesena

1.367

1.821

Provincia di Modena

2.580

3.559

Provincia di Parma

1.270

1.762

Provincia di Piacenza

1.042

1.418

Provincia di Ravenna

1.675

2.261

Provincia di Reggio nell’Emilia

1.716

2.279

Provincia di Rimini

1.461

1.924

Regione Emilia-Romagna

15.891

3.900

1.687

21.632

Morti e Feriti per tipologia di veicolo su cui viaggiava il soggetto coinvolto e anno (2019 – 2024) – in blu gli “utenti deboli”

Morti

Autovettura privata

Feriti

Morti

Feriti

Morti

Feriti

Morti

Feriti

Morti

Feriti

Morti

Feriti

12.530

8.037

10.301

11.305

11.425

11.278

Autovettura con rimorchio

Autovettura pubblica

Autovettura di soccorso o di polizia

Autobus o filobus in servizio urbano

Autobus di linea o non di linea in extraurbana

Autocarro

Autotreno con rimorchio

Autosnodato o autoarticolato

Veicolo speciale

Trattore stradale o motrice

Trattore agricolo

Velocipede

3.107

2.193

2.845

2.834

2.846

2.847

Ciclomotore

Motociclo a solo

2.454

1.823

2.402

2.723

2.748

2.730

Motociclo con passeggero

Motocarro o motofurgone

Veicolo a trazione animale o a braccia

Quadriciclo leggero

Monopattino elettrico

Bicicletta elettrica

Altri Veicoli

A piedi

1.675

1.092

1.369

1.664

1.624

1.687

Totale complessivo

22.392

15.093

19.618

21.676

21.818

21.632

Morti a bordo di motociclo per categoria della strada – 2024

Motociclo a solo

Conducente

Fuori abitato

Nell’abitato

Totale

Trasportato

Motociclo con passeggero

Conducente

Totale

Conducente

Trasportato

Trasportato

Incidenti, morti e feriti per natura e categoria strada nei quali è coinvolto

almeno un motociclo – valori assoluti 2024

Nell’abitato

Tra veicoli in marcia

Scontro frontale

Scontro frontale-laterale

Scontro laterale

Tamponamento

Totale Tra veicoli in marcia

Tra veicolo e pedoni

Totale Tra veicolo e pedoni

Veicolo in marcia che urta veicolo fermo o

altro

Totale Veicolo in marcia che urta veicolo

fermo o altro

Veicolo in marcia senza urto

Totale Veicolo in marcia senza urto

Totale

Investimento di pedoni

Urto con veicolo in fermata o in

arresto

Urto con veicolo in sosta

Urto con ostacolo

Fuoriuscita (sbandamento, …)

Infortunio per frenata improvvisa

Infortunio per caduta da veicolo

Incidenti

1.896

Morti

Feriti

1.075

2.183

Fuori

abitato

Incidenti

2.430

2.786

3.208

3.706

Totale

Morti

Feriti

Incidenti

1.120

2.407

Morti

Feriti

1.315

2.826

Morti per classe di età e genere (2024, 2019, target UE2030

Classi M(UE2030) F(UE2030) M(2024) F(2024) M(2019) F(2019)

00-04

05-09

10-13

14-17

18-23

24-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

oltre

Imprecisata

TOTALI

Morti per classe di età e genere (2024, 2019, target UE2030)

Imprecisata

75 e oltre

70-74

65-69

60-64

55-59

50-54

45-49

40-44

35-39

30-34

24-29

18-23

14-17

10-13

05-09

00-04

M(UE2030)

M(2024)

M(2019)

F(UE2030)

F(2024)

F(2019)

Feriti per classe di età e genere (2024, 2019)

Classi M(2024)

00-04

05-09

10-13

14-17

18-23

24-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75 e oltre

Imprecisata

F(2024)

M(2019)

F(2019)

Feriti per classe di età e genere (2024, 2019)

Imprecisata

75 e oltre

70-74

65-69

60-64

55-59

50-54

45-49

40-44

35-39

30-34

24-29

18-23

14-17

10-13

05-09

00-04

2.000

M(2024)

1.500

1.000

M(2019)

F(2024)

1.000

1.500

2.000

F(2019)

Incidenti, Morti e Feriti per natura dell’incidente e anno

(2019 – 2024)

Incide

Morti

Scontro frontale

Scontro frontalelaterale

1.037

Feriti

Incide

Morti

1.722

5.445

7.218

Scontro laterale

1.882

Tamponamento

Investimento di

pedoni

Urto con veicolo in

fermata o in arresto

Urto con veicolo in

sosta

3.311

Feriti

Incide

Morti

1.145

3.870

5.088

2.358

1.216

5.213

2.126

1.617

1.745

Urto con ostacolo

Urto con treno

Fuoriuscita

(sbandamento, …)

Infortunio per

frenata improvvisa

Infortunio per

caduta da veicolo

Totale complessivo

Feriti

Incide

Morti

1.580

1.098

4.924

6.378

1.516

1.700

3.133

2.814

1.035

1.103

1.817

Feriti

Incide

Morti

1.704

1.037

5.267

6.932

2.108

1.901

4.196

3.070

1.313

1.398

2.177

1.411

16.767

Feriti

Incide

Morti

1.684

1.588

5.356

6.956

5.281

6.873

2.314

2.002

2.475

2.173

2.651

4.627

3.170

4.829

3.039

4.511

1.552

1.707

1.566

1.665

1.617

1.742

1.008

1.003

1.630

1.569

1.830

1.661

1.977

1.563

1.831

1.618

1.925

352 22.392 11.693

227 15.093 15.231

281 19.618 16.679

311 21.676 16.809

279 21.818 16.758

Feriti

273 21.632

RM, RL e RP per natura dell’incidente e anno (2019 – 2024)

Scontro frontale

166,06 3,15 4,67 162,18 2,80 3,51 158,32 2,17 4,83 155,19 3,02 4,05 162,39 2,43 4,01 163,37 2,40

Scontro frontale-laterale

132,56 0,99 1,16 131,47 0,88 1,34 129,53 1,02 1,12 131,61 0,84 0,88 129,87 0,67 1,04 130,15 0,79

Scontro laterale

125,29 1,17 0,82 124,67 0,66 1,06 124,00 0,85 1,16 121,73 0,94 0,75 123,63 0,60 0,74 122,00 0,60

Tamponamento

157,44 0,76 1,13 147,37 0,76 1,07 149,11 0,71 0,98 150,72 0,64 0,98 152,33 0,64 0,86 148,44 0,57

Investimento di pedoni

107,92 3,11 3,00 106,57 2,73 3,12 106,47 2,85 1,93 109,99 1,73 2,62 106,32 2,40 2,23 107,73 2,02

Urto con veicolo in fermata o in arresto

130,85 1,74 2,28 118,25 1,89 4,95 125,09 3,80 2,24 125,88 1,75 1,30 119,87 1,08 0,92 126,46 0,72

Urto con veicolo in sosta

117,90 0,00 0,67 108,67 0,61 0,45 108,14 0,42 1,30 111,74 1,15 1,90 109,13 1,71 0,73 109,12 0,66

Urto con ostacolo

117,62 2,38 4,58 112,82 3,90 1,97 113,82 1,70 3,77 115,07 3,17 2,76 117,65 2,29 3,63 117,58 3,00

Urto con treno

150,00 0,00 —

Fuoriuscita (sbandamento, …)

119,81 2,90 3,19 115,52 2,69 3,25 116,63 2,71 3,91 119,02 3,18 4,09 117,15 3,38 3,71 118,97 3,02

Infortunio per frenata improvvisa

126,76 0,00 1,15 116,09 0,98 0,00 115,20 0,00 0,00 126,62 0,00 0,00 116,92 0,00 0,00 113,00 0,00

Infortunio per caduta da veicolo

100,99 2,24 2,12 101,41 2,05 1,91 100,38 1,87 1,57 101,40 1,53 1,20 101,38 1,17 0,99 101,98 0,96

Totale complessivo

133,55 1,55 1,94 129,08 1,48 1,84 128,80 1,41 1,86 129,96 1,41 1,66 129,80 1,26 1,63 129,08 1,25

0,00 100,00 0,00 —

0,00 200,00 0,00 —

Incidenti, Morti e Feriti per principali circostanze presunte e anno

(2019 – 2024)

Incide

Morti

Distrazione

4.420

Precedenza

Velocità

Feriti

Incide

Morti

5.901

3.223

4.173

5.395

1.846

2.626

Feriti

Incide

Morti

4.065

4.192

2.764

3.562

1.252

1.710

Feriti

Incide

Morti

5.414

4.594

3.552

4.534

1.627

2.281

Feriti

Incide

Morti

6.066

4.447

3.762

4.818

1.571

2.168

Feriti

Incide

Morti

Feriti

5.851

4.716

6.063

3.639

4.626

3.847

4.899

1.524

2.113

1.808

2.502

RM, RL e RP per principali circostanze presunte e anno (2019 – 2024)

Distrazione

1,97 133,51

2,08 126,12

1,65 129,15

2,00 132,04

2,09 131,57

1,93 128,56

Precedenza

1,32 129,28

1,16 128,87

1,18 127,65

0,96 128,07

0,85 127,12

0,86 127,35

Velocità

4,17 142,25

4,23 136,58

4,55 140,20

4,14 138,00

3,08 138,65

2,99 138,38

5.000

composizioni % 2024

Incidenti

Morti

Feriti

Distrazione

28,1%

33,3%

28,0%

Precedenza

23,0%

12,1%

22,6%

Velocità

10,8%

19,8%

11,6%

4.500

4.000

3.500

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

Distrazione

Precedenza

Velocità

Nelle tabelle precedenD vengono conteggiaD gli incidenD (e i relaDvi morD, feriD ed indici) nei quali ad almeno uno dei due veicoli per i quali vengono rilevate le

circostanze (o al pedone invesDto) viene aLribuita una delle seguenD circostanze per inconvenienD da circolazione:

– Distrazione: almeno uno dei conducenD o il pedone procedevano con distrazione o andamento indeciso

– Precedenza: almeno uno dei conducenD o il pedone non rispeLavano la precedenza/stop o le segnalazioni dell’agente o semaforiche

– Velocità: almeno uno dei conducenD procedeva con eccesso di velocità o velocità inadeguata

Siccome in ogni incidente possono esistere concause, l’eventuale somma dei pesi percentuali delle singole circostanze produrrebbe un risultato superiore al 100%;

ad es. un incidente potrebbe vedere il veicolo A procedere con eccesso di velocità e il pedone non rispeLare il rosso semaforico: in questo caso l’incidente verrebbe

conteggiato sia nella riga “Velocità”, sia nella riga “Precedenza”.

A puro Dtolo indicaDvo, per il 2024, potremmo commentare che:

– nel 28,1% degli incidenD rilevaD (4.716) tra le concause rilevate è stata individuata la guida distraLa o indecisa; a tali incidenD corrisponde il 33,3% dei morD e il 28%

dei feriD

– nel 23% degli incidenD (3.847) tra le concause rilevate è stata individuato il mancato rispeLo della precedenza; a tali incidenD corrisponde il 12,1% dei morD e il

22,6% dei feriD

– nel 10,8% degli incidenD (1.808) tra le concause rilevate è stata individuato l’eccesso di velocità; a tali incidenD corrisponde il 19,8% dei morD e il 11,6% dei feriD

AOenzione: l’analisi effeLuata è diversa da quella di Istat che, invece, costruisce la composizione percentuale relaDva all’insieme delle circostanze rilevate;

conteggia cioè quante volte si verifica la circostanza “eccesso di velocità”, sul totale delle circostanze rilevate nell’anno e non sul totale degli incidenD. Inoltre Istat

manDene separate le circostanze per mancata precedenza o distrazione del pedone, disDnguendo sostanzialmente gli evenD che coinvolgono solo veicoli, da quelli

relaDvi ad invesDmenD di pedoni

Incidenti per ora del giorno e giorno della

settimana – 2024

Legenda fasce orarie

dalle ore 00.00 alle ore 00.29 = 00

dalle ore 00.30 alle ore 01.29 = 01

dalle ore 01.30 alle ore 02.29 = 02

dalle ore 02.30 alle ore 03.29 = 03

dalle ore 03.30 alle ore 04.29 = 04

dalle ore 04.30 alle ore 05.29 = 05

dalle ore 05.30 alle ore 06.29 = 06

dalle ore 06.30 alle ore 07.29 = 07

dalle ore 07.30 alle ore 08.29 = 08

1.283

dalle ore 08.30 alle ore 09.29 = 09

1.008

dalle ore 09.30 alle ore 10.29 = 10

dalle ore 10.30 alle ore 11.29 = 11

1.012

dalle ore 11.30 alle ore 12.29 = 12

1.115

dalle ore 12.30 alle ore 13.29 = 13

1.119

dalle ore 13.30 alle ore 14.29 = 04

1.018

dalle ore 14.30 alle ore 15.29 = 15

dalle ore 15.30 alle ore 16.29 = 16

1.000

dalle ore 16.30 alle ore 17.29 = 17

1.194

dalle ore 17.30 alle ore 18.29 = 18

1.429

dalle ore 18.30 alle ore 19.29 = 19

1.117

dalle ore 19.30 alle ore 20.29 = 20

dalle ore 20.30 alle ore 21.29 = 21

dalle ore 21.30 alle ore 22.29 = 22

dalle ore 22.30 alle ore 23.29 = 23

dalle ore 23.30 alle ore 23.59 = 24

ora imprecisata

16.758

2.511

Totale

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica Totale

2.572

2.459

2.470

2.516

2.537

2.419

1.785

Media Lun-Ven

Lun-Ven

Sabato

Domenica

Morti per ora del giorno e giorno della settimana – 2024

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica

Totale

Media Lun-Ven

Totale

Morti per ora del giorno e giorno della settimana (media lunedì-venerdì, sabato, domenica) – 2024

Lun-Ven

Sabato

Domenica

Feriti per ora del giorno e giorno della settimana – 2024

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica

Totale

Media Lun-Ven

1.616

1.242

1.147

1.245

1.403

1.425

1.318

1.230

1.343

1.577

1.797

1.435

1.044

3.291

3.040

3.052

3.167

3.248

3.230

2.604

21.632

3.160

Totale

Feriti per ora del giorno e giorno della settimana (media lunedì-venerdì, sabato, domenica) – 2024

Lun-Ven

Sabato

Domenica

RM per ora del giorno e giorno della settimana – 2024

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica

Totale

Media Lun-Ven

22,22

11,11

12,50

11,11

10,00

25,00

Totale

100,00

100,00

100,00

RAPPORTO DI MORTALITÀ per ora del giorno e giorno della settimana (media lunedì-venerdì, sabato, domenica) – 2024

11,00

10,00

Lun-Ven

Sabato

Domenica

