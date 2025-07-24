Cerimonia dei Traguardi: l’Amministrazione comunale saluta e premia 170 giovani riminesi per il loro cammino scolastico

(AGENPARL) – Thu 24 July 2025 DEFINITIVO
COGNOME
ISTITUTO TECNICO
ECONOMICO STATALE “ROBERTO VALTURIO”
AGOSTINI
CANTELMO
CANZIAN
FRANZA
GHINELLI
GIORGI
MELUCCI
PACIFICO
PEZZI
RICCI
URBINATI
ALICE
ALICE
CORRADO
GIORGIA
CHIARA
SIMONE
FEDERICA
FEDERICO
MARTINA
LUCIA
LICEO STATALE “ALBERT EINSTEIN”
BENEDETTI
BERGAMO
BORGHINI
BRIGLIADORI
BROCCOLI
COLUCCI
VERONICA
PIETRO
LUCIA
BENEDETTA
FILIPPO
Pagina 1
DEFINITIVO
CONTI
DEPAOLI
GAMBERINI
GIORGI
MANCINI
MISEROCCHI
SERAFINI
TANGO
VACCHERI
VICHI
ZAVAGLIA
FEDERICA
BEATRICE
DALILA
LAURA
ANASTASIA
MARCO
MATILDE
REBECCA
ENRICO
MATTEO
ABBRUSCATO
AIUDI
BEDIU
COLELLA
CONTE
LOTTI
MARTINEZ BIANCHI
PECCI
PIRACCINI
PIREDDA
GABRIELE
PIETRO
KLAIDI
TOMMASO
FEDERICO
MATTEO
MICHELLE
SAMUELE
VITTORIO
RICCARDO
ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO
“O. BELLUZZI L. DA VINCI”
Pagina 2
DEFINITIVO
REBATTO
SAPIGNA
SAMUELE
LICEO STATALE “ALESSANDRO SERPIERI”
BERSANI
BETTI
CAMISA
CASADEI
DE CARLO
FOSCHI
LAZZARINI
LILLA
MANCINI
MOCCIA
MORDENTI
MOTTA
PELLEGRINO
ROSSI
SELVA
TAIOLI
TIDDIA
TOCCACELI
TORNANI
ALESSANDRO LINH
LAURA
MARTINA
CAMILLA
GABRIELE
ALICE
SIMONA
MARCO
LORENZO
LORENZO
FRANCESCO
LEONARDO
VIOLA
LUCILLA
ALESSANDRO
ALESSANDRO
DIEGO
GIUSEPPE
GIACOMO
Pagina 3
DEFINITIVO
VASELLI
VITTORI
ISTITUTO TECNICO STATALE
PER IL TURISMO “MARCO POLO”
BERARDI
BUCCI
GIAMMARIA
GIAVOLUCCI
IVENKO
LOMBARDI
MAESTRI
MALERBA
MASSARI
SANTARINI
STOJKU
ZAFFERANI
ANITA
VANESSA
DESIREE
NOEMI
NICOLE
ANASTASIA
DIANA
NOEMI
ALEXA
VALENTINA
MELISA
MARTINA
ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE PER L’ INDUSTRIA E
L’ARTIGIANATO
“LEON BATTISTA ALBERTI” RIMINI
CAMPEDELLI
SANTI
UDDIN
ZANNI
ALFREDO
CHIARA
SHEAM
SAMUELE
Pagina 4
DEFINITIVO
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE
“L. EINAUDI – R. MOLARI”
MORISANI
MOROSATO
OSMANI
SACCO
TATRIELE
TOSATO
PAOLO
ANNALISA
MAHMUT
TOMAS
ALBERTO
ANTONIO
ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO
PER I SERVIZI DELL’ENOGASTRONOMIA
E DELL’OSPITALITÀ ALBERGHIERA
“SIGISMONDO PANDOLFO MALATESTA”
BARTOLI
BASCHETTI
CAFIERO
CRETU
D’ADDETTA
DLIMI
FABBRI
FEROLA
IMERAJ
MARIOTTI
MASTROLORITO
FILIPPO
NICOLAS
ALESSANDRO
ANDREA
SOFIA
MARCO
ALYSSA
MATILDE
CAMILLA
CRISTIAN
Pagina 5
DEFINITIVO
PETCU
PETTINI
ZAVATTA
LICEO DELLE SCIENZE UMANE E ISTRUZIONE
PROFESSIONALE SCUOLE PARITARIE MAESTRE PIE
BALDUCCI
BIANCHI
CRESCENTINI
DOMENICONI
FORNARI
FORNARI
MARGUTTI
TADDEI
NICOLÒ
VALERIO
SELINA
VICTORIA
GIUSEPPE
NICOLÒ
FRANCESCO
GIOVANNI
MATILDE
FRANCESCO PIERLUIGI
AURORA
FONDAZIONE EN.A.I.P. “SERGIO ZAVATTA”
BARBIERI
BETTI
BUONOMO
CARAMAN
CELENTANI
CORBELLI
DIENG
MAGGIE (NOAH)
ALESSANDRO
MATTIA
DUMITRU
VIOLA
MANSOUR
Pagina 6
DEFINITIVO
KRENOV
MALFERRARI
MEHINAGIC
ONOFREI
RAIMONDI
RENZI
TABAKU
TARTAGNI
THIAM
WAHIBI
AMADIO
AMMIRATI
BABBONI
BRAGAGNI
CALBUCCI
CERAFISCHI
CIAVATTA
CONTI
DILILLO
ESPOSITO
FRANZOLINI
KOSTYANTIN
GIADA
MIHAIL
GABRIELE
VERONICA
RAMAZAN
ALESSANDRA
FALLOU
LICEO “GIULIO CESARE –
MANARA VALGIMIGLI”
SOFIA
ELISA
DAVIDE
GIULIA
REBECCA
GIULIA
ELENA
IRENE
CLARISSA
MATTIA
TOMMASO
Pagina 7
DEFINITIVO
GALVANI
GARUFFI
GESSI
LIBERATI
MARCHINI
MARINI
RICCI
ROSSI
SARTINI
ZAVATTA
SCUOLE KARIS:
LICEO SCIENTIFICO “LEMAITRE”
LICEO CLASSICO “DANTE ALIGHIERI”
LICEO LINGUISTICO “SAN PELLEGRINO”
ELEONORA
DIEGO
DIEGO
GIORGIO
SOFIA
SOFIA
ILARIA
GIULIA
MARTINA
VALENTINA
GALLUCI
GIORGI
ZANOTTI
MARIA CHIARA
LUCA MASSIMO
EMANUELE
ZAVATTA
GIORGIA
LICEO LINGUISTICO ED ECONOMICO SOCIALE
“GIULIETTA MASINA”
BIORDI
BUENAFE’
CAPELLA
SOFIA
SOFIA ADRIANA
SIMONE
Pagina 8
DEFINITIVO
CASADEI
CIAVATTA
DE PACE
ERMETI
EVANGELISTI
GIORGETTI
GIOVANNARDI
GIUNTA
KONDRATIUK
LIVERANI
LIZZA
MAGGIOLINI
MONTALI
MORRI
PANTIRU
RICCIO
TOSI BRANDI
TROIANI
ALESSANDRA
AURORA
MARTINA
LUCIA
MATTIA
AGNESE
RICCARDO
ALESSIA MARIKA
EVELIN
MARTINA
ELEONORA
CRISTIAN
LUIGI
MELISSA
MATTEO
ANDREEA REBECA
GABRIELLA
PENELOPE
Pagina 9
(AGENPARL) – Thu 24 July 2025 DEFINITIVO