(AGENPARL) - Roma, 24 Luglio 2025

(AGENPARL) – Thu 24 July 2025 Agricoltura, Castelli (FdI): confermato impegno del governo per Appennino centrale

“Le misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo italiano decise oggi in Consiglio dei Ministri confermano l’impegno del Governo Meloni per un settore strategico fondamentale per l’Appennino centrale. Grazie a un miliardo di euro aggiuntivo e con la previsione di interventi specifici per il recupero di terreni abbandonati e silenti, al fine di incrementare la produzione agricola nazionale, rafforzare le filiere agroalimentari locali e preservare le aree interne da fenomeni di spopolamento, oltre a sostenere l’innovazione nel settore agricolo e integrare la digitalizzazione del sistema agroalimentare. Iniziative che abbiamo avviato nel cratere e che ora trovano un ulteriore sostegno che si aggiunge al cambio di approccio sul regolamento per il ripristino della natura ottenuto a Bruxelles. Un risultato decisivo per il futuro del cratere minacciato da un’applicazione del regolamento per il ripristino della natura pensata per un’Europa lontana dalle nostre realtà dove un enorme patrimonio in abbandono che, se gestito, può tornare a sviluppare impresa e reddito, ma anche assicurare presidio del territorio e valorizzare le competenze locali. Ora, grazie soprattutto all’impegno del Governo italiano e dei nostri rappresentanti al Parlamento europeo, si è riusciti a ottenere la possibilità di applicare il regolamento europeo alle caratteristiche di ogni singolo Stato. Questo risultato per noi è importantissimo, perché ci permette di riconoscere il ruolo che l’uomo ha svolto per millenni sul nostro territorio dove la natura si ripristina combattendo l’abbandono, non favorendolo”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Guido Castelli, Commissario Straordinario per la Ricostruzione Post Terremoto.

________________________

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Senato della Repubblica