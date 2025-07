(AGENPARL) - Roma, 23 Luglio 2025

(AGENPARL) – Wed 23 July 2025 Scuola, Miele (Lega): parte oggi iter valorizzazione docente per l’inclusione

Roma, 23 lug. – “E’ stata incardinata in commissione Cultura e Istruzione alla Camera la proposta di legge della Lega con cui vogliamo valorizzare la figura dei docenti che ogni giorno garantiscono il diritto allo studio degli alunni con disabilità e con esigenze educative speciali, modificando la denominazione da ‘docente di sostegno’ a ‘docente per l’inclusione’. Il cambio di nome non è un semplice atto formale, ma un segnale di attenzione concreto nei confronti di chi svolge un ruolo essenziale per garantire un’istruzione accessibile a tutti e con cui intendiamo valorizzare il contributo di questi professionisti. Giusto dare importanza anche all’uso delle parole e crediamo che anche attraverso un riconoscimento lessicale come questo passa il progetto più ampio di una scuola attenta ai principi di equità e pari opportunità che la Lega sta portando avanti in ogni provvedimento”.

Lo dichiara la deputata della Lega in commissione Cultura e Istruzione Giovanna Miele, prima firmataria della Pdl per l’attribuzione del titolo di ‘docente per l’inclusione’.

__________

Ufficio stampa Lega Camera