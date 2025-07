(AGENPARL) - Roma, 23 Luglio 2025

(AGENPARL) – Wed 23 July 2025 GIUSTIZIA. SALLEMI (FDI): SCELTA RESPONSABILE DEI CONSIGLIERI LAICI DEL CSM, STOP ALLA POLITICIZZAZIONE DELLA MAGISTRATURA

“Apprezzo la decisione matura e responsabile assunta oggi da alcuni consiglieri laici del CSM, che hanno scelto di non prestarsi a un dibattito pretestuoso e a un voto palesemente strumentale, orchestrato per colpire il Ministro della Giustizia dopo l’approvazione della riforma giudiziaria.” Lo dichiara il senatore Salvo Sallemi, esponente di Fratelli d’Italia, in merito alla presa di posizione dei consiglieri Enrico Aimi, Isabella Bertolini, Daniela Bianchini, Claudia Eccher e Felice Giuffrè.

“Quanto accaduto dimostra purtroppo ciò che denunciamo da tempo: certe frange della magistratura, con la complicità di alcuni membri togati del CSM, vogliono trasformare l’organo di autogoverno in un campo di battaglia politica, stravolgendo le regole per fini ideologici”.

Sallemi sottolinea come “l’uso spregiudicato di procedure accelerate, in violazione di ogni principio di correttezza istituzionale, sia la prova di questa deriva pericolosa”. Il senatore ricorda inoltre “l’impegno di Fratelli d’Italia nella promozione di un dibattito libero e costruttivo, come dimostra l’iniziativa ‘Parlate di mafia’, giunta alla quarta edizione, organizzata dai nostri gruppi parlamentari insieme all’Ufficio Studi. In quell’occasione, il Ministro della Giustizia è intervenuto esprimendo opinioni legittime, nel pieno rispetto della libertà di pensiero e del confronto democratico. Pretendere censure o atti di biasimo è solo un tentativo di ostacolare l’azione riformatrice del governo”.

“Mentre il Parlamento porta avanti riforme necessarie, attese da decenni, è compito di tutte le istituzioni preservare l’equilibrio dei poteri e respingere chi cerca di inquinare il dibattito con strumentalizzazioni politiche. La scelta dei consiglieri laici rappresenta un segnale importante di sobrietà e fedeltà allo spirito della Costituzione”, conclude Sallemi.

