Giustizia: De Bellis (FI), decisione governo su carceri coraggiosa e condivisibile

“La decisione del Governo di intervenire in merito al sovraffollamento delle carceri, é una scelta coraggiosa e condivisibile, che arriva a breve distanza dal richiamo del Presidente della Repubblica e che risponde a una situazione ormai insostenibile: al 30 giugno 2025, le carceri italiane ospitavano oltre 61.000 persone, a fronte di una capienza regolamentare di poco più di 51.000 posti. In questo contesto, i provvedimenti approvati oggi, dal decreto per velocizzare la liberazione anticipata al disegno di legge per i detenuti tossicodipendenti e alcoldipendenti, fino al piano per aumentare di quasi 10.000 posti la capienza carceraria entro il 2027, rappresentano un passo concreto nella giusta direzione. Ora occorre andare avanti e potenziare in modo strutturale le misure alternative alla detenzione, che oggi riguardano solo il 9,8% dei condannati. Non si tratta di scorciatoie, ma di strumenti pienamente previsti dal nostro ordinamento, come l’affidamento in prova, la detenzione domiciliare o i lavori di pubblica utilità, che hanno dimostrato di funzionare, riducendo la recidiva e favorendo il reinserimento sociale. Molti Paesi europei adottano sistematicamente pene non detentive per reati minori e non violenti, ottenendo risultati eccellenti in termini di sicurezza. In Norvegia oltre il 30% delle pene è scontato fuori dal carcere, con un tasso di recidiva inferiore al 20%. Nei Paesi Bassi, il numero dei detenuti è calato del 40% in meno di vent’anni. Anche l’Italia può seguire questo modello virtuoso. Portare le misure alternative almeno al 20–25% del totale dei condannati è un obiettivo realistico e auspicabile, che consentirebbe di alleggerire ulteriormente il sistema penitenziario di circa 10.000 detenuti senza compromettere in alcun modo la credibilità della giustizia. C’è infine un dato economico da considerare: mantenere una persona in carcere costa allo Stato circa 137 euro al giorno. Con oltre 60.000 detenuti, parliamo di oltre 8 milioni di euro spesi ogni giorno e quasi 3 miliardi all’anno. L’ampliamento dell’uso delle misure alternative consentirebbe un risparmio significativo, da reinvestire in personale, assistenza, formazione e percorsi di reinserimento lavorativo con il coinvolgimento di imprese ed aziende”.

Lo dichiara in una nota Filippo De Bellis, Responsabile Sicurezza FI Regione Lombardia.

