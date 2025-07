(AGENPARL) - Roma, 23 Luglio 2025

(AGENPARL) – Wed 23 July 2025 Femminicidio: Ternullo (FI), soddisfazione e orgoglio per ok Senato a unanimità

“Accogliamo con profonda soddisfazione e con orgoglio l’approvazione all’unanimità in Senato della legge che introduce il reato di femminicidio nel nostro ordinamento. Questo voto compatto rappresenta un segnale forte e necessario: la violenza contro le donne è un crimine che lo Stato riconosce, condanna e si impegna a contrastare con strumenti adeguati. Si tratta di una svolta significativa, attraverso la quale affermiamo un principio chiaro: la vita, la dignità e la libertà delle donne sono inviolabili. Con questa nuova base normativa, spetterà a tutti fare la propria parte, a cominciare dalle famiglie, dalla scuola, dalla giustizia, dalle Forze dell’ordine e da tutte le realtà coinvolte. Il Parlamento può varare una legge, ma sta a ognuno di noi dar vita a quella rivoluzione culturale che porti a far prevalere il rispetto”. Così la senatrice di Forza Italia Daniela Ternullo, componente della Commissione parlamentare d’inchiesta sul femminicidio.