(AGENPARL) - Roma, 23 Luglio 2025

(AGENPARL) – Wed 23 July 2025 Femminicidio; Ronzulli (FI): Anche magistratura faccia sua parte. No a sentenze beffa per vittime

“Quella contro il femminicidio è una guerra. E in questa guerra ognuno di noi è chiamato a fare la propria parte. Anche la magistratura. Troppe volte ci troviamo davanti a sentenze che infliggono una beffa crudele alle vittime, che rischiano di essere uccise due volte. Penso all’uomo incensurato di 70 anni che, secondo i giudici, non avrebbe mai commesso un crimine tanto grave se non spinto da ‘nefaste dinamiche familiari’. Penso a Alessandro Impagnatiello, che ha ucciso Giulia Tramontano e il bimbo che portava in grembo. E lo dico chiaramente: dobbiamo aprire una discussione seria sul riconoscimento del duplice omicidio in questi casi, perché non si può sentir parlare di ‘interruzione non consensuale di gravidanza’. Ebbene, Giulia è stata avvelenata ogni giorno, per mesi, con del veleno per topi, ma secondo i giudici non c’era l’aggravante della premeditazione. Penso a Filippo Turetta che ha ucciso Giulia Cecchettin con 75 coltellate, ma è stata esclusa l’aggravante della crudeltà. Da oggi la giustizia avrà una voce più chiara. Lo Stato c’è ed è dalla parte delle donne”. Così la senatrice di Forza Italia e vicepresidente del Senato, Licia Ronzulli, durante la dichiarazione di voto in Aula sul disegno di legge che introduce il reato di femminicidio.