(AGENPARL) - Roma, 23 Luglio 2025

(AGENPARL) – Wed 23 July 2025 Ex Ilva. Zullo (FdI): governo ha continuato a fare sua parte, ora tocca al territorio

“Sulla vicenda Ex Ilva l’impegno del governo Meloni, annunciato fin dal suo insediamento, è stato sempre quello di contemperare le esigenze della produzione e dell’occupazione con la tutela dell’ambiente e della salute. Ora siamo giunti ad un punto cruciale: il Governo ha messo oggi basi solide per la continuità produttiva abbinata all’elettrificazione dei forni. Serve il gas per decarbonizzare e, ad oggi, la soluzione seppur temporanea adottabile per favorire la trattativa nella cessione al privato è la nave rigassificatrice. Ora spetta al territorio, alle istituzioni locali, quali la Regione e il Comune, insieme alle parti sociali fare la propria parte. Non è più possibile tergiversare e quello che si pone dinanzi è un bivio: o la continuità produttiva associata alla decarbonizzazione oppure la chiusura dello stabilimento. Altre soluzioni non ci sono”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Ignazio Zullo, capogruppo nella Commissione Lavoro.

